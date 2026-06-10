Informe diario: explotan auto en entrada de Escuinapa; 3 homicidios, 1 abatido y 5 hallazgos en fosas el martes

Este martes 9 de junio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en un taller del fraccionamiento Capistrano Residencial, se llamaba Javier y tenía 42 años; y otra fue asesinada en un lavado de autos en la colonia 10 de Mayo, la víctima fue identificada como Yair. En Mazatlán, una persona fue localizada privada de la vida y en avanzado estado de descomposición en el fraccionamiento La Cantera III.
Asimismo, se informa sobre un enfrentamiento ocurrido en el poblado La Bebelama de Romero, sindicatura de las Tapias, en Culiacán, en donde resultó una persona abatida por las autoridades. La víctima no ha sido identificada hasta ahora.
Por otro lado, el colectivo de buscadoras Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos reportó el hallazgo de cinco cuerpos carbonizados en la comunidad de Matatán, en Rosario. Sin embargo, la FGE todavía no realiza las diligencias para registrarlos.
En Escuinapa, unas horas antes de la visita de la Gobernadora Yeraldine Bonilla se registró la explosión provocada de un vehículo en la entrada de la ciudad; el siniestro afectó una tienda de conveniencia y la red eléctrica de la cabecera municipal.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 157 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 18 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 377 asesinatos y 3 mil 965 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de junio de 2026 es de:
◉ 3,377 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,965 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,467 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,653 personas detenidas (5.7 diarios)
◉ 193 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 47 muertes violentas para un promedio de 5.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 965 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 123 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.7 diarios.