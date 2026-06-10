Informe diario: explotan auto en entrada de Escuinapa; 3 homicidios, 1 abatido y 5 hallazgos en fosas el martes

Este martes 9 de junio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en un taller del fraccionamiento Capistrano Residencial, se llamaba Javier y tenía 42 años; y otra fue asesinada en un lavado de autos en la colonia 10 de Mayo, la víctima fue identificada como Yair. En Mazatlán, una persona fue localizada privada de la vida y en avanzado estado de descomposición en el fraccionamiento La Cantera III.

Asimismo, se informa sobre un enfrentamiento ocurrido en el poblado La Bebelama de Romero, sindicatura de las Tapias, en Culiacán, en donde resultó una persona abatida por las autoridades. La víctima no ha sido identificada hasta ahora.

Por otro lado, el colectivo de buscadoras Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos reportó el hallazgo de cinco cuerpos carbonizados en la comunidad de Matatán, en Rosario. Sin embargo, la FGE todavía no realiza las diligencias para registrarlos.

En Escuinapa, unas horas antes de la visita de la Gobernadora Yeraldine Bonilla se registró la explosión provocada de un vehículo en la entrada de la ciudad; el siniestro afectó una tienda de conveniencia y la red eléctrica de la cabecera municipal.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 157 muertes violentas.