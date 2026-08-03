Informe diario: Fiscalía omite homicidio de estilista en Culiacán; 4 homicidios el domingo y 20 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 2 de agosto se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo tres. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada con arma blanca en el fraccionamiento Alturas del Sur, se llamaba Antonio y tenía 32 años; y otra fue hallada asesinada sobre la carretera a Tepuche, hasta el momento no ha sido identificado.
En Navolato, una persona fue localizada privada de la vida en Villa Juárez.
También ayer se confirmó el fallecimiento de Patricia, estilista que había resultado herida hace seis días en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, pero su caso no fue incluido por la FGE en su reporte diario.
En otros hechos, las autoridades estatales informaron del traslado de 20 reos del Penal de El Castillo, en Mazatlán, a un penal federal en Michoacán.
En Mazatlán, una vivienda y una camioneta fueron atacados a balazos y con explosivos en la colonia Jaripillo, no se reportaron víctimas, solo daños materiales.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 124 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 20 nuevos robos de vehículos el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 635 muertes violentas y 4 mil 181 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,635 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,181 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,124 vehículos robados (17.5 diarios)
◉ 3,783 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 8 muertes violentas para un promedio de 4.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 009 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 181 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 20 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal.