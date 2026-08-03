Informe diario: Fiscalía omite homicidio de estilista en Culiacán; 4 homicidios el domingo y 20 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 2 de agosto se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo tres. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada con arma blanca en el fraccionamiento Alturas del Sur, se llamaba Antonio y tenía 32 años; y otra fue hallada asesinada sobre la carretera a Tepuche, hasta el momento no ha sido identificado.

En Navolato, una persona fue localizada privada de la vida en Villa Juárez.

También ayer se confirmó el fallecimiento de Patricia, estilista que había resultado herida hace seis días en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, pero su caso no fue incluido por la FGE en su reporte diario.

En otros hechos, las autoridades estatales informaron del traslado de 20 reos del Penal de El Castillo, en Mazatlán, a un penal federal en Michoacán.

En Mazatlán, una vivienda y una camioneta fueron atacados a balazos y con explosivos en la colonia Jaripillo, no se reportaron víctimas, solo daños materiales.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 124 muertes violentas.