Informe diario: hieren a niña de 11 años tras rapto en Mazatlán; 4 homicidios, 2 osamentas y 5 vehículos robados el sábado

Este sábado 10 de enero se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un hombre de nombre Javier Alfonso fue asesinado en unos departamentos del Infonavit Cañadas y dos más, un par de hermanos, fueron dejados asesinados en la autopista Benito Juárez. También, un limpiavidrios murió en el hospital tras ser atacado a balazos en la colonia Las Quintas.

Por otro lado, una osamenta fue hallada a un costado del Cerrito de la Piedra, en el municipio de El Fuerte, así como de otra osamenta localizada en una parcela de la localidad de Mármol, en Mazatlán.

En otros hechos de alto impacto, una menor de 11 años resultó herida de bala cuando hombres armados raptaron a tres hombres en el Fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán.

Mientras que en Culiacán, un operativo se activó tras el despojo de un vehículo y el abandono de armas frente a una taquería del sector Tres Ríos de Culiacán.

Con estos datos, enero se proyecta con 189 homicidios.