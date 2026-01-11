Informe diario: hieren a niña de 11 años tras rapto en Mazatlán; 4 homicidios, 2 osamentas y 5 vehículos robados el sábado

Este sábado 10 de enero se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un hombre de nombre Javier Alfonso fue asesinado en unos departamentos del Infonavit Cañadas y dos más, un par de hermanos, fueron dejados asesinados en la autopista Benito Juárez. También, un limpiavidrios murió en el hospital tras ser atacado a balazos en la colonia Las Quintas.
Por otro lado, una osamenta fue hallada a un costado del Cerrito de la Piedra, en el municipio de El Fuerte, así como de otra osamenta localizada en una parcela de la localidad de Mármol, en Mazatlán.
En otros hechos de alto impacto, una menor de 11 años resultó herida de bala cuando hombres armados raptaron a tres hombres en el Fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán.
Mientras que en Culiacán, un operativo se activó tras el despojo de un vehículo y el abandono de armas frente a una taquería del sector Tres Ríos de Culiacán.
Con estos datos, enero se proyecta con 189 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó cinco nuevas denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 648 asesinatos y 3 mil 133 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2026 es de:
◉ 2,648 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,133 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,223 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,030 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 61 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 460 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 133 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 215 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 21.5 diarios.