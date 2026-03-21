Informe diario: liberan a menor en Escuinapa y detienen a 8 armados; 5 homicidios y 42 vehículos robados en 2 días

Este viernes 20 de marzo se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas en un ataque a balazos ocurrido en un establecimiento comercial en la colonia Tierra Blanca; otro hombre fue asesinado en un negocio de mariscos en la colonia Industrial Bravo y otra persona fue asesinada en la colonia Los Huizaches: se llamaba Jesús Humberto y tenía 40 años. También, una mujer de nombre Rocío Isabel falleció tras un ataque a balazos en la colonia Progreso y que dejó dos personas más heridas.
Por otro lado, en Escuinapa, elementos federales liberaron a un menor de edad raptado en la colonia Fovissste del Mar y en el operativo capturaron a ocho civiles en posesión de seis armas largas y un vehículo robado.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 126 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 42 nuevos robos de vehículos durante un par de días.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 994 asesinatos y 3 mil 517 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,994 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,517 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,257 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,384 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 182 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 81 homicidios para un promedio de 4.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 20 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 671 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 517 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 323 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.2 diarios.