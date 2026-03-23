Informe diario: llega Sinaloa a los 3 mil asesinatos por guerra Guzmán-Zambada; 5 homicidios y sin reporte de vehículos robados el domingo

Este domingo 22 de marzo se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo tres al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue asesinada a balazos en la colonia Lomas del Magisterio y otra más falleció en el hospital luego de resultar herida en un ataque a balazos en la colonia Agustina Ramírez; mientras que, en Navolato, una persona fue localizada asesinada en una parcela en la colonia 5 de Febrero, se llamaba Jesús Manuel y estaba reportado como desaparecido.

Por otro lado, un enfrentamiento en Escuinapa dejó una persona asesinada y otra herida pero las autoridades no han emitido información oficial al respecto.

También, un hombre con huellas de violencia fue abandonado frente a una funeraria en la comunidad de Pericos, municipio de Mocorito, pero la FGE no incluyó este caso en su informe diario.

Con estos datos, Sinaloa superó los 3 mil homicidios en el marco de la guerra entre las facciones Guzmán-Zambada y marzo se proyecta para cerrar con 123 homicidios.