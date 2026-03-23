Informe diario: llega Sinaloa a los 3 mil asesinatos por guerra Guzmán-Zambada; 5 homicidios y sin reporte de vehículos robados el domingo

Este domingo 22 de marzo se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo tres al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue asesinada a balazos en la colonia Lomas del Magisterio y otra más falleció en el hospital luego de resultar herida en un ataque a balazos en la colonia Agustina Ramírez; mientras que, en Navolato, una persona fue localizada asesinada en una parcela en la colonia 5 de Febrero, se llamaba Jesús Manuel y estaba reportado como desaparecido.
Por otro lado, un enfrentamiento en Escuinapa dejó una persona asesinada y otra herida pero las autoridades no han emitido información oficial al respecto.
También, un hombre con huellas de violencia fue abandonado frente a una funeraria en la comunidad de Pericos, municipio de Mocorito, pero la FGE no incluyó este caso en su informe diario.
Con estos datos, Sinaloa superó los 3 mil homicidios en el marco de la guerra entre las facciones Guzmán-Zambada y marzo se proyecta para cerrar con 123 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos, tampoco lo hizo la Fiscalía.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de marzo de 2026 es de:
◉ 3,001 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,520 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,259 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,388 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 182 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 88 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 671 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 520 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 325 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.8 diarios.