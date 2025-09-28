Informe diario: matan a 2 policías más; 3 abatidos, 6 homicidios y 1 osamenta el sábado

Este sábado 27 de septiembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en el fraccionamiento Jardines 3 Ríos, en las inmediaciones del Congreso del Estado, y otra, un agente del ministerio público, en la colonia 5 de Mayo. También falleció un policía herido tras un enfrentamiento en La Conquista que dejó un detenido con armas de fuego.
En Navolato, una persona fue hallada asesinada a la altura del poblado Villamoros y otra en la Bebelama de San Pedro.
En Elota, una persona fue localizada asesinada y desmembrada en la carretera que conduce al municipio de Cosalá.
Asimismo, se informa sobre la localización de restos humanos en la colonia Popular, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.
También, tres civiles armados fueron abatidos por las autoridades en un enfrentamiento en El Varejonal, en Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 147, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, la Fiscalía agregó dos nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 073 asesinatos y 2 mil 027 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 27 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,073 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,027 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,414 vehículos robados (19.4 diarios)
◉ 1,762 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 119 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 132 homicidios para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 027 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 536 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.6 diarios.