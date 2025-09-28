Informe diario: matan a 2 policías más; 3 abatidos, 6 homicidios y 1 osamenta el sábado

Este sábado 27 de septiembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en el fraccionamiento Jardines 3 Ríos, en las inmediaciones del Congreso del Estado, y otra, un agente del ministerio público, en la colonia 5 de Mayo. También falleció un policía herido tras un enfrentamiento en La Conquista que dejó un detenido con armas de fuego.

En Navolato, una persona fue hallada asesinada a la altura del poblado Villamoros y otra en la Bebelama de San Pedro.

En Elota, una persona fue localizada asesinada y desmembrada en la carretera que conduce al municipio de Cosalá.

Asimismo, se informa sobre la localización de restos humanos en la colonia Popular, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

También, tres civiles armados fueron abatidos por las autoridades en un enfrentamiento en El Varejonal, en Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 147, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.