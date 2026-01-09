Informe diario: matan a 3 mujeres en un solo día: 2 en Culiacán y 1 en Guasave; también se roban 15 vehículos

Este jueves 8 de enero se registraron tres homicidios en Sinaloa. Los tres casos se trataron de feminicidios.
En el primer caso registrado en Culiacán, la Comisaria del ejido Bachigualatito fue asesinada tras un ataque a balazos que dejó también a su hermano herido; también, otra mujer fue hallada asesinada a golpes en la colonia Villa Satélite. Mientras que en Guasave, una mujer de nombre Claudia fue asesinada en la colonia Del Bosque cuando se dirigía a su trabajo, lo que detonó un operativo de las autoridades que culminó con la detención del presunto agresor.
Por otro lado, los reportes de explosiones en la periferia de la cabecera volvieron en el municipio de Escuinapa, sin que se reportaran personas lesionadas.
Con estos datos, enero se proyecta con 202 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 15 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 639 asesinatos y 3 mil 127 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de enero de 2026 es de:
◉ 2,639 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,126 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,170 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,026 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 52 homicidios para un promedio de 6.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 460 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 127 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 162 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.3 diarios.