Informe diario: matan a chofer frente al Ayuntamiento de Culiacán; 5 homicidios y 16 vehículos robados el jueves

Este viernes 5 de diciembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y embolsada en la colonia Libertad y otra en condiciones similares en la colonia Lomas del Boulevard, luego las autoridades confirmaron que se trataba de dos cuñados desaparecidos y que contaban con ficha de búsqueda.

Una persona más fue asesinada en pleno Centro de Culiacán, tras ser atacado el camión que conducía por un motociclista frente al Ayuntamiento; en ese caso, las autoridades encontraron un vehículo de lujo y dinero en efectivo dentro de la caja del camión de paquetería.

En San Ignacio, dos personas fueron encontradas asesinadas en la carretera a Tayoltita.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 112 homicidios.