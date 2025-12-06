Informe diario: matan a chofer frente al Ayuntamiento de Culiacán; 5 homicidios y 16 vehículos robados el jueves

Este viernes 5 de diciembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y embolsada en la colonia Libertad y otra en condiciones similares en la colonia Lomas del Boulevard, luego las autoridades confirmaron que se trataba de dos cuñados desaparecidos y que contaban con ficha de búsqueda.
Una persona más fue asesinada en pleno Centro de Culiacán, tras ser atacado el camión que conducía por un motociclista frente al Ayuntamiento; en ese caso, las autoridades encontraron un vehículo de lujo y dinero en efectivo dentro de la caja del camión de paquetería.
En San Ignacio, dos personas fueron encontradas asesinadas en la carretera a Tayoltita.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 112 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 16 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 426 asesinatos y 2 mil 915 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,426 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,915 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,605 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,973 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 18 homicidios para un promedio de 3.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 295 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 915 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 101 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.2 diarios.