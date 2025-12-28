Informe diario: matan a expolicía; 4 homicidios, 4 cuerpos hallados en una fosa y restos óseos el sábado

Este sábado 27 de diciembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue hallada asesinada a balazos en un panteón de la sindicatura de Villa Juárez. En Culiacán, un motociclista de nombre Christian Guadalupe, de 20 años, fue asesinado en el fraccionamiento Valle Alto; y una mujer de 43 años fue hallada asesinada en la sindicatura de Aguaruto, se llamaba Nicolasa.
También fueron localizados restos óseos humanos en un camino que conduce de la localidad La Curva a la localidad de Villa Morelos, en Navolato.
Y en Culiacán el colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras reportó la localización de los cuerpos de cuatro personas en el ejido Sección Alhuate, sindicatura de Costa Rica. La Fiscalía también informó el fallecimiento de un hombre en un hospital, quien ingresó a raíz de hechos violentos ocurridos en la colonia Centro, cerca del “Caballito” y quien era un expolicía de nombre Juan Miguel y que contaba con 55 años de edad; ambos casos quedaron asentados en la carpeta de investigación bajo la clasificación de “homicidio por otros”.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 184 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la fiscalía agregó seis denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 568 asesinatos y 2 mil 978 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 27 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,568 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,978 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 8,843 vehículos robados (18.7 diarios)
◉ 1,998 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 161 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 8.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 160 homicidios para un promedio de 5.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 27 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 436 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 978 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 345 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.8 diarios.