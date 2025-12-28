Informe diario: matan a expolicía; 4 homicidios, 4 cuerpos hallados en una fosa y restos óseos el sábado

Este sábado 27 de diciembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue hallada asesinada a balazos en un panteón de la sindicatura de Villa Juárez. En Culiacán, un motociclista de nombre Christian Guadalupe, de 20 años, fue asesinado en el fraccionamiento Valle Alto; y una mujer de 43 años fue hallada asesinada en la sindicatura de Aguaruto, se llamaba Nicolasa.

También fueron localizados restos óseos humanos en un camino que conduce de la localidad La Curva a la localidad de Villa Morelos, en Navolato.

Y en Culiacán el colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras reportó la localización de los cuerpos de cuatro personas en el ejido Sección Alhuate, sindicatura de Costa Rica. La Fiscalía también informó el fallecimiento de un hombre en un hospital, quien ingresó a raíz de hechos violentos ocurridos en la colonia Centro, cerca del “Caballito” y quien era un expolicía de nombre Juan Miguel y que contaba con 55 años de edad; ambos casos quedaron asentados en la carpeta de investigación bajo la clasificación de “homicidio por otros”.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 184 homicidios.