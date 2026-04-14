Informe diario: matan a la sexta mujer de abril en Sinaloa; 3 homicidios y 21 vehículos robados el lunes

Este lunes 13 de abril se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado dentro de una camioneta Tacoma color gris en la carretera maxipista Mazatlán–Culiacán; otra fue hallada esposada y asesinada a lado de un canal en la sindicatura de Aguaruto; y una mujer de nombre Alma rosa fue asesinada en la colonia Infonavit Barrancos, con lo que van ya seis mujeres asesinadas en abril en Sinaloa.
Dos hombres fueron detenidos el pasado 10 de abril por las autoridades y un campamento clandestino desmantelado en la localidad de Lomas de Monterrey tras un enfrentamiento a balazos; les aseguraron un arsenal, equipo táctico y vehículos.
También por la tarde, una persecución a balazos entre civiles armados dejó dos viviendas con daños en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 127 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 21 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 089 asesinatos y 3 mil 650 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de abril de 2026 es de:
◉ 3,089 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,650 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,627 vehículos robados (18.3 diarios)
◉ 3,438 personas detenidas (5.9 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 55 homicidios para un promedio de 4.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 744 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 650 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 166 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.8 diarios.