Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 3 homicidios, 3 hallazgos de restos y 12 vehículos robados el jueves

Este jueves 18 de junio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre murió tras ser agredido a balazos en la colonia Loma de Rodriguera, durante el hecho, su hija embarazada resultó herida en una pierna; el occiso respondía al nombre de Gilberto, de 48 años. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en Villa Juárez, se llamaba José Antonio y tenía 27 años; y en Mazatlán, una mujer fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia Lázaro Cárdenas, el ataque dejó a otra mujer herida.
Por otro lado, una osamenta fue localizada en el río Culiacán en la colonia Flores Magón, en Culiacán; restos óseos fueron localizados en La Cruz, municipio de Elota; y restos óseos sobre la carretera El Verde–Tepuxta, en el municipio de Concordia.
En diversos operativos en Mocorito, Culiacán y Cosalá, el Ejército aseguró más de 29 mil litros y 3.5 toneladas de químicos, además de reactores y equipo industrial, con una afectación al crimen estimada en 3 mil 859 millones de pesos.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 150 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 420 asesinatos y 3 mil 982 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de junio de 2026 es de:
◉ 3,420 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,982 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,610 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,674 personas detenidas (5.7 diarios)
◉ 194 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 90 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 982 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 266 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.8 diarios.