Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 3 homicidios, 3 hallazgos de restos y 12 vehículos robados el jueves

Este jueves 18 de junio se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un hombre murió tras ser agredido a balazos en la colonia Loma de Rodriguera, durante el hecho, su hija embarazada resultó herida en una pierna; el occiso respondía al nombre de Gilberto, de 48 años. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en Villa Juárez, se llamaba José Antonio y tenía 27 años; y en Mazatlán, una mujer fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia Lázaro Cárdenas, el ataque dejó a otra mujer herida.

Por otro lado, una osamenta fue localizada en el río Culiacán en la colonia Flores Magón, en Culiacán; restos óseos fueron localizados en La Cruz, municipio de Elota; y restos óseos sobre la carretera El Verde–Tepuxta, en el municipio de Concordia.

En diversos operativos en Mocorito, Culiacán y Cosalá, el Ejército aseguró más de 29 mil litros y 3.5 toneladas de químicos, además de reactores y equipo industrial, con una afectación al crimen estimada en 3 mil 859 millones de pesos.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 150 muertes violentas.