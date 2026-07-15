Informe diario: matan a otra mujer en Villa Juárez; 4 homicidios, 1 hallazgo de restos y 13 vehículos robados el martes

Este martes 14 de julio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo tres. En Navolato, una persona murió luego de resultar herida tras un ataque a balazos en la sindicatura de Villa Juárez, se llamaba Hugo Moisés y tenía 27 años; otra mujer fue localizada privada de la vida en la colonia Perfecto Arredondo, en Villa Juárez, se llamaba Yajaira y tenía 23 años.
En Mazatlán, un motociclista fue abatido por elementos de La Marina en la colonia Federico Velarde, el occiso agredió al personal militar y murió en el sitio, mientras que su acompañante logró huir.
También en Mazatlán, un hombre que había resultado herido en un ataque en la comunidad de El Chilillo murió en el hospital, pero este deceso no fue reportado por la FGE.
En otros hechos, el colectivo Por las Voces Sin Justicia reportó la localización de restos óseos carbonizados en Elota.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 140 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 552 muertes violentas y 4 mil 153 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de julio de 2026 es de:
◉ 3,552 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,153 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,982 vehículos robados (17.8 diarios)
◉ 3,718 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 205 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 63 muertes violentas para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 153 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 148 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 10.6 diarios.