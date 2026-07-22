Informe diario: matan a padre e hijo en Navolato; 4 asesinatos, 3 hallazgos de restos y 16 vehículos robados

Este martes 21 de julio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo uno. En Navolato, un padre y su hijo, ambos de nombre Pedro, fueron hallados asesinados y dentro de ataúdes en la comunidad de Aguapepito, pero la FGE omitió estos homicidios en su informe diario.
En Mazatlán, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Independencia durante la madrugada.
También, el colectivo Padres y Madres con hijos desaparecidos localizó restos óseos en la localidad de El Quemadito, en Culiacán; también, el colectivo de Madres en Lucha por tu Regreso a Casa reportó la localización de dos osamentas en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.
En otro hecho que tampoco fue incluido en el reporte diario de la FGE, un elemento de la Marina murió en el hospital tras resultar herido en un ataque el pasado 3 de julio en San Marcos, Mazatlán; se llamaba Edwar y tenía 20 años.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 146 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 16 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 580 muertes violentas y 4 mil 156 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de julio de 2026 es de:
◉ 3,588 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,165 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,035 vehículos robados (17.7 diarios)
◉ 3,744 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 99 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 981 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 164 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 201 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.6 diarios.