Informe diario: matan a trabajador del IMSS y le dejan mensaje en Culiacán; 8 homicidios el sábado y un vehículo robado

Este sábado 21 de febrero se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, una persona murió en el Hospital Integral IMSS Bienestar. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y con un mensaje en la colonia Lomas del Boulevard, fue identificado posteriormente como Héctor Manuel, era trabajador del IMSS; otro joven motociclista fue asesinado en la colonia 5 de Febrero, era menor de edad; dos hombres más, identificados como Alfonso y Marco Antonio, fueron asesinados en la colonia Flores Magón, dejando a otra persona herida en el ataque; y una más que falleció tras resultar herida a balazos en la colonia Domingo Rubí.
También, se informó sobre el fallecimiento de una persona en la colonia Infonavit Loma Linda, en Escuinapa, cuya carpeta de investigación quedó registrada por el delito de homicidio doloso con fecha del 20 de febrero de 2026.
De igual manera, se registró el fallecimiento de una persona en un hospital de Mazatlán, luego de recibir atención médica a raíz de hechos ocurridos el 20 de febrero de 2026 en la calle Los Ranchitos de Concordia; el caso quedó asentado en carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con fecha del hecho.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 163 homicidios. Y de acuerdo con los datos acumulados de enero y febrero de este año, 2026 ya proyecta como un peor año que 2025 en materia de homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó una denuncia en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 868 asesinatos y 3 mil 324 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,868 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,324 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,822 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,290 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 122 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 591 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 324 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 322 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.3 diarios.