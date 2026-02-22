Informe diario: matan a trabajador del IMSS y le dejan mensaje en Culiacán; 8 homicidios el sábado y un vehículo robado

Este sábado 21 de febrero se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, una persona murió en el Hospital Integral IMSS Bienestar. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada y con un mensaje en la colonia Lomas del Boulevard, fue identificado posteriormente como Héctor Manuel, era trabajador del IMSS; otro joven motociclista fue asesinado en la colonia 5 de Febrero, era menor de edad; dos hombres más, identificados como Alfonso y Marco Antonio, fueron asesinados en la colonia Flores Magón, dejando a otra persona herida en el ataque; y una más que falleció tras resultar herida a balazos en la colonia Domingo Rubí.

También, se informó sobre el fallecimiento de una persona en la colonia Infonavit Loma Linda, en Escuinapa, cuya carpeta de investigación quedó registrada por el delito de homicidio doloso con fecha del 20 de febrero de 2026.

De igual manera, se registró el fallecimiento de una persona en un hospital de Mazatlán, luego de recibir atención médica a raíz de hechos ocurridos el 20 de febrero de 2026 en la calle Los Ranchitos de Concordia; el caso quedó asentado en carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con fecha del hecho.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 163 homicidios. Y de acuerdo con los datos acumulados de enero y febrero de este año, 2026 ya proyecta como un peor año que 2025 en materia de homicidios.