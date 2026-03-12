Informe diario: muere Olga, la mujer herida en Rincón Real; 2 homicidios y 15 vehículos robados

El Secretariado Federal agregó 15 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 957 asesinatos y 3 mil 493 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de marzo de 2026 es de: ◉ 2,957 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 3,493 personas privadas de la libertad (6.4 diarios) ◉ 10,101 vehículos robados (18.4 diarios) ◉ 3,354 personas detenidas (6.1 diarios) ◉ 170 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 44 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 626 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 493 denuncias ante la FGE.