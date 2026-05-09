Informe diario: operativo en Ayuné deja 2 abatidos y 1 detenido; 4 homicidios y 3 vehículos robados el viernes

Este viernes 8 de mayo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Esthela Ortiz de Toledo; otra fue hallada asesinada y envuelta en plástico en la colonia Palmito Viejo; y una más fue asesinada dentro de un vehículo en el fraccionamiento Horizontes, se llamaba Alfredo Alfonso y tenía 53 años; mientras que en Navolato, una persona fue localizada asesinada en el ejido Aguacaliente.
En otros hechos, una persona fue privada de la libertad en la colonia Canaco, dejando un vehículo abandonado en el lugar.
Además, un operativo de elementos federales en la comunidad de Ayuné dejó dos civiles armados abatidos y uno más detenido, además del aseguramiento de un vehículo y armamento.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 143 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó tres nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 203 asesinatos y 3 mil 830 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,203 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,830 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 11,005 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,543 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 187 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 37 muertes violentas para un promedio de 4.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 799 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 828 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 96 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.0 diarios.