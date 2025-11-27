Informe diario: otro feminicidio en Culiacán; 6 homicidios, restos óseos y 4 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 26 de noviembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia 5 de Febrero; otra, un menor de 16 años, fue ultimado en la colonia Infonavit Cañadas; otro, un hombre de oficio carrocero, fue asesinado en la colonia Buena Vista y otro hombre fue asesinado en la sindicatura de Aguaruto, donde también fue privada de la libertad una mujer. Además, se reportó el hallazgo de una mujer asesinada en la colonia Ignacio Allende.
En Navolato, una mujer de 60 años fue encontrada asesinada a balazos a la altura del ejido Buenos Aires.
También, la Fiscalía informó sobre la localización de restos óseos humanos en un predio ubicado en el sector Huertos del Pedregal, en Culiacán.
Por otro lado, distintos operativos de las autoridades dejaron a 16 personas detenidas con armamento y vehículos robados en Culiacán.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 150 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 390 asesinatos y 2 mil 821 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,390 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,818 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,423 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,957 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 130 homicidios para un promedio de 5.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 270 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 821 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 375 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.4 diarios.