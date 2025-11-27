Informe diario: otro feminicidio en Culiacán; 6 homicidios, restos óseos y 4 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 26 de noviembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia 5 de Febrero; otra, un menor de 16 años, fue ultimado en la colonia Infonavit Cañadas; otro, un hombre de oficio carrocero, fue asesinado en la colonia Buena Vista y otro hombre fue asesinado en la sindicatura de Aguaruto, donde también fue privada de la libertad una mujer. Además, se reportó el hallazgo de una mujer asesinada en la colonia Ignacio Allende.

En Navolato, una mujer de 60 años fue encontrada asesinada a balazos a la altura del ejido Buenos Aires.

También, la Fiscalía informó sobre la localización de restos óseos humanos en un predio ubicado en el sector Huertos del Pedregal, en Culiacán.

Por otro lado, distintos operativos de las autoridades dejaron a 16 personas detenidas con armamento y vehículos robados en Culiacán.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 150 homicidios.