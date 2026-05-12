Informe diario: persecución deja un detenido y otro abatido en Culiacán; 3 homicidios y 49 vehículos robados el lunes

Este lunes 11 de mayo se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Santa Lucía tras una privación de la libertad y que desató una persecución, uno de los captores fue abatido por las autoridades; otra murió tras ser agredida a balazos en la colonia Buenos Aires; y una más falleció luego de resultar herida tras un ataque a balazos en la colonia Rosario Uzárraga.
En otros hechos, una vivienda de la colonia Rafael Buelna fue atacada a balazos por la noche del lunes; y otra en la colonia Salvador Alvarado, en ninguno de los casos se reportaron lesionados.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 163 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 49 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 224 asesinatos y 3 mil 831 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,224 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,831 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 11,054 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,550 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 188 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 58 muertes violentas para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 799 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 831 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 145 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.2 diarios.