Informe diario: rumor desata escalada de vandalizaciones en Culiacán; 6 homicidios y 14 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 9 de septiembre se registraron seis homicidios dolosos pero la Fiscalía reportó solo cinco al Gabinete Federal.
En Mazatlán, asesinaron a dos hombres dentro de un hotel en Mazatlán; uno era agente de la Guardia Nacional; las víctimas fueron identificadas como Alfredo, agente activo de la GN y José Antonio. El hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra los dos hombres.
También asesinaron a balazos a un hombre cerca de los antiguos campos de la Liga Mazatlán; elementos del Ejército localizaron el cuerpo de un hombre sobre la banqueta de la avenida Carlos Canseco; la víctima está sin identificar.Otro hombre murió tras ser atacado con ráfagas de fusil automático, en la Francisco Villa, en Mazatlán; testigos indicaron que se escucharon tres estruendos de ráfagas de disparos y después un automóvil alejándose a toda velocidad.
En Culiacán, dos ataques simultáneos a balazos en Cañadas y Paseo Alameda dejaron a dos hombres asesinados; los atentados ocurrieron la noche de este miércoles; una de las víctimas permanece sin identificar.
En otros hechos, siete propiedades resultaron vandalizadas entre la noche del 8 de septiembre y la madrugada del día siguiente en Culiacán; según la versión de las autoridades, la escalada de violencia se debió al rumor en redes sociales y chats privados de la detención de un líder del crimen organizado.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman nueve casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 183 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 14 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 826 muertes violentas y 4 mil 406 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,832 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,408 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,466 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,930 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 53 muertes violentas para un promedio de 5.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 408 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 89 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.9 diarios.