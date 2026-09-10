Informe diario: rumor desata escalada de vandalizaciones en Culiacán; 6 homicidios y 14 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 9 de septiembre se registraron seis homicidios dolosos pero la Fiscalía reportó solo cinco al Gabinete Federal.

En Mazatlán, asesinaron a dos hombres dentro de un hotel en Mazatlán; uno era agente de la Guardia Nacional; las víctimas fueron identificadas como Alfredo, agente activo de la GN y José Antonio. El hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas, cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra los dos hombres.

También asesinaron a balazos a un hombre cerca de los antiguos campos de la Liga Mazatlán; elementos del Ejército localizaron el cuerpo de un hombre sobre la banqueta de la avenida Carlos Canseco; la víctima está sin identificar.Otro hombre murió tras ser atacado con ráfagas de fusil automático, en la Francisco Villa, en Mazatlán; testigos indicaron que se escucharon tres estruendos de ráfagas de disparos y después un automóvil alejándose a toda velocidad.

En Culiacán, dos ataques simultáneos a balazos en Cañadas y Paseo Alameda dejaron a dos hombres asesinados; los atentados ocurrieron la noche de este miércoles; una de las víctimas permanece sin identificar.

En otros hechos, siete propiedades resultaron vandalizadas entre la noche del 8 de septiembre y la madrugada del día siguiente en Culiacán; según la versión de las autoridades, la escalada de violencia se debió al rumor en redes sociales y chats privados de la detención de un líder del crimen organizado.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman nueve casos en lo que va de Septiembre.