Informe diario: se enfrentan armados en El Guasimal; 9 homicidios, 1 hallazgo de un cuerpo el sábado

Este sábado 15 de noviembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Agustina Ramírez y otra, un joven menor de edad de 17 años, tras una persecución en la colonia Rincón del Humaya.
También se localizó una persona sin vida en avanzado estado de descomposición en un predio ubicado por la carretera La Sinaloa a Villa Juárez, en Navolato, cuya causa de muerte se encuentra aún pendiente por determinar.
En la comunidad de El Guasimal, sindicatura de Imala, en Culiacán, fueron localizadas cinco personas asesinadas tras un enfrentamiento entre civiles armados al que la autoridades acudieron para atender, logrando 9 detenidos, entre ellos un ciudadano francés.
También se informa sobre el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, cuya carpeta de investigación se inició por el delito de homicidio doloso con fecha en la que ocurrieron los hechos: 6 de noviembre.
Además, otra persona falleció tras recibir atención médica en un hospital de Culiacán, quedando registrada el 14 de noviembre como homicidio doloso.
También por la noche, se registró un ataque con explosivos a una fiesta en la comunidad de Villa Juárez, dejando al menos 10 personas lesionadas.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 168 homicidios.
Por otro lado, la Fiscalía agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 334 asesinatos y 2 mil 790 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,344 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,790 personas privadas de la libertad (6.5 diarios)
◉ 8,248 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,897 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 84 homicidios para un promedio de 5.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 231 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 790 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 200 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.3 diarios.