Informe diario: se enfrentan armados en El Guasimal; 9 homicidios, 1 hallazgo de un cuerpo el sábado

Este sábado 15 de noviembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Agustina Ramírez y otra, un joven menor de edad de 17 años, tras una persecución en la colonia Rincón del Humaya.

También se localizó una persona sin vida en avanzado estado de descomposición en un predio ubicado por la carretera La Sinaloa a Villa Juárez, en Navolato, cuya causa de muerte se encuentra aún pendiente por determinar.

En la comunidad de El Guasimal, sindicatura de Imala, en Culiacán, fueron localizadas cinco personas asesinadas tras un enfrentamiento entre civiles armados al que la autoridades acudieron para atender, logrando 9 detenidos, entre ellos un ciudadano francés.

También se informa sobre el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, cuya carpeta de investigación se inició por el delito de homicidio doloso con fecha en la que ocurrieron los hechos: 6 de noviembre.

Además, otra persona falleció tras recibir atención médica en un hospital de Culiacán, quedando registrada el 14 de noviembre como homicidio doloso.

También por la noche, se registró un ataque con explosivos a una fiesta en la comunidad de Villa Juárez, dejando al menos 10 personas lesionadas.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 168 homicidios.