Informe diario: se quema yonke en Culiacán; 5 homicidios y 15 vehículos robados el lunes

Este lunes 16 de febrero se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro. Dos personas fueron localizadas asesinadas en la sindicatura de San Pedro, Navolato; ambos fueron ya identificados por sus familiares. En Culiacán, una persona más fue asesinada en el fraccionamiento Vinoramas, se llamaba Yarey Antonio y tenía 25 años. Y una persona más fue hallada asesinada en la localidad de El Bolillo, municipio de Elota.
En Culiacán, el hijo de un expolicía municipal recientemente asesinado, murió en el hospital tras resultar herido desde el pasado 14 de febrero en Navolato, se llamaba Roberto Alejandro y tenía 39 años, pero su muerte no fue incluida en la cuenta de homicidios de la FGE.
En otros hechos de alto impacto, un yonke ubicado en la 21 de Marzo de Culiacán se incendió dejando al menos 20 unidades consumidas por el fuego. El siniestro fue atendido por bomberos pero se desconocen hasta ahora las causas que lo provocaron.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 152 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 15 nuevas denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 833 asesinatos y 3 mil 314 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,833 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,314 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,714 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,287 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 87 homicidios para un promedio de 5.4 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 591 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 314 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 214 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.4 diarios.