Informe diario: se quema yonke en Culiacán; 5 homicidios y 15 vehículos robados el lunes

Este lunes 16 de febrero se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro. Dos personas fueron localizadas asesinadas en la sindicatura de San Pedro, Navolato; ambos fueron ya identificados por sus familiares. En Culiacán, una persona más fue asesinada en el fraccionamiento Vinoramas, se llamaba Yarey Antonio y tenía 25 años. Y una persona más fue hallada asesinada en la localidad de El Bolillo, municipio de Elota.

En Culiacán, el hijo de un expolicía municipal recientemente asesinado, murió en el hospital tras resultar herido desde el pasado 14 de febrero en Navolato, se llamaba Roberto Alejandro y tenía 39 años, pero su muerte no fue incluida en la cuenta de homicidios de la FGE.

En otros hechos de alto impacto, un yonke ubicado en la 21 de Marzo de Culiacán se incendió dejando al menos 20 unidades consumidas por el fuego. El siniestro fue atendido por bomberos pero se desconocen hasta ahora las causas que lo provocaron.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 152 homicidios.