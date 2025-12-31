Informe diario: supera Sinaloa los 9 mil vehículos robados durante guerra Guzmán-Zambada; 5 homicidios, 3 abatidos y 6 detenidos el martes

Este martes 30 de diciembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Navolato, dos personas fueron localizadas asesinadas en un camino que conduce de la carretera “La Sinaloa” al poblado de “La Michoacana”. En Culiacán, una persona fue encontrada asesinada en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. En Mazatlán, una persona fue localizada también ultimada en la colonia Tercera Ampliación de Urías. También, una persona falleció tras ser atacada en la localidad de Cuatro Milpas, municipio de El Fuerte.
Por otro lado, las autoridades reportaron el abatimiento de tres civiles armados y la detención de otros seis en posesión de un fuerte arsenal en la sindicatura de San Pedro, en Navolato.
También se reportó el ataque a balazos a tres viviendas en el Fraccionamiento Zona Dorada del sector Los Ángeles, sin que hubiera personas lesionadas.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 179 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 211 nuevos robos de vehículos, tras 10 días consecutivos sin que la Fiscalía de Sinaloa actualizara los datos en Plataforma México.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 581 asesinatos y 2 mil 979 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,581 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,979 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,008 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 2,013 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 173 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 436 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 979 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 504 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.8 diarios.