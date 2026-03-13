Informe diario: tiran 2 cabezas en Tepuche; 5 homicidios y 8 vehículos robados el jueves

Este jueves 12 de marzo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán dos cabezas humanas fueron localizadas en la sindicatura de Tepuche, una de ellas fue identificada como Jesús Daniel quien había sido reportado como desaparecido; una persona más fue asesinada en la colonia Progreso y una persona más fue ultimada en la colonia Pedregal del Humaya.

También se informó sobre el fallecimiento en un hospital de una persona que había resultado herida el 11 de marzo de 2026, en hechos ocurridos en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

En otros hechos, una mujer menor de edad resultó herida tras un ataque a balazos en la colonia Rafael Buelna de Culiacán.

Además, un enfrentamiento entre elementos de la Marina y un civil armado en el sector del Valle de Culiacán dejó al agresor herido, quien en su momento escapó pero luego fue detenido por la Policía Estatal Preventiva.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 127 homicidios.