Informe diario: tiran 2 cabezas en Tepuche; 5 homicidios y 8 vehículos robados el jueves

Este jueves 12 de marzo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán dos cabezas humanas fueron localizadas en la sindicatura de Tepuche, una de ellas fue identificada como Jesús Daniel quien había sido reportado como desaparecido; una persona más fue asesinada en la colonia Progreso y una persona más fue ultimada en la colonia Pedregal del Humaya.
También se informó sobre el fallecimiento en un hospital de una persona que había resultado herida el 11 de marzo de 2026, en hechos ocurridos en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán.
En otros hechos, una mujer menor de edad resultó herida tras un ataque a balazos en la colonia Rafael Buelna de Culiacán.
Además, un enfrentamiento entre elementos de la Marina y un civil armado en el sector del Valle de Culiacán dejó al agresor herido, quien en su momento escapó pero luego fue detenido por la Policía Estatal Preventiva.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 127 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó ocho denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 962 asesinatos y 3 mil 497 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,962 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,497 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 10,109 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,359 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 49 homicidios para un promedio de 4.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 641 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 497 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 175 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.6 diarios.