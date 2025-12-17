Informe diario: vandalizan 2 viviendas y expendio en Culiacán; 4 homicidios y 6 vehículos robados el martes

Este martes 16 de diciembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Villa Juárez y con un mensaje criminal. Mientras que en Culiacán, una persona fue encontrada asesinada en las cribas de la sindicatura de Aguaruto, otra más fue perseguida y asesinada a balazos en la colonia Rosario Uzarraga y una más asesinada tras un ataque a balazos en la colonia Granada.
También, por la madrugada se reportó la vandalización de dos viviendas y un expendio en los sectores Tierra Blanca, Bugambilias y Guadalupe de Culiacán.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 134 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 477 asesinatos y 2 mil 951 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,477 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 2,951 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,702 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 1,982 personas detenidas (4.3 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 69 homicidios para un promedio de 4.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 402 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 951 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 204 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.8 diarios.