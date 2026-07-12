Suma Mazatlán un feminicidio y tres homicidios en la última semana

MAZATLÁN._ Un feminicidio y tres asesinatos se registraron durante la semana del domingo 5 al sábado 11 de julio en Mazatlán, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades y estadísticas de Noroeste.

Cerca de las 19:35 horas del viernes 10, hombres armados irrumpieron en una clínica ubicada en la colonia Emiliano Zapata y realizaron disparos de arma de fuego contra el personal, dejando dos trabajadoras heridas.

Una de ellas fue trasladada a la clínica hospital del Issste, donde minutos después se reportó su deceso; fue identificada como Leonor, de 51 años. La otra persona fue trasladada a otra clínica para recibir atención médica, de acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento.

En tanto, el domingo 5, por los olores fétidos que desprendía, fue descubierto por los vecinos el cuerpo de una persona en estado de descomposición y envuelto en plástico a orillas del Arroyo Jabalines, en el fraccionamiento Foresta, por lo que lo reportaron a las autoridades para que hicieran el levantamiento correspondiente.

Aproximadamente a las 18:30 horas del jueves 9 de julio, hombres armados que al parecer viajaban en motocicletas, persiguieron al conductor de un automóvil Nissan Sentra desde la colonia Libertad hasta la avenida Gabroel Leyva, donde lo atacaron a balazos en varias ocasiones a la altura del fraccionamiento Santa Cecilia.

Tras la agresión, la unidad chocó contra un poste y el conductor quedó sin vida en el lugar.

En tanto que cerca de las 23:45 horas del sábado 11 de julio, un hombre fue atacado a balazos cuando se encontraba en una reunión de un domicilio del fraccionamiento Lomas de Mazatlán y falleció minutos después en un hospital privado al que fue trasladado para recibir atención médica.

La persona asesinada fue identificada como Erick Rodrigo, de 31 años de edad.

Pese a estos hechos de violencia en los que no se ha logrado identificar ni detener a los responsables, el pasado fin de semana, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, manifestó que algunos medios de comunicación exageran la forma en que presentan la información relacionada con la seguridad en Mazatlán, al no existir una disminución de turistas a este destino.