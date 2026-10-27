Informe diario: 2 heridos más por macheteros en Ahome; 1 homicidio y 7 vehículos robados el lunes

Este lunes 26 de octubre se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Mazatlán, mataron a balazos a un hombre en la colonia Allende; la víctima iba caminando cuando fue atacado a balazos por hombres armados que huyeron del lugar.

También en Mazatlán, dos mujeres resultaron heridas a balazos, una de ellas de gravedad, cuando hombres armados dispararon contra la fachada de una casa en la colonia Constitución.

Además, balearon una vivienda en Rincón de Urías; un menor de 12 años resultó herido; el menor sufrió una herida por esquirla. Dos vehículos estacionados resultaron dañados y una mujer recibió atención por una crisis nerviosa. Debido a la agresión, un preescolar cercano tuvo que ser evacuado.

En Guasave, en la zona de Bamoa, un fuerte operativo de la Marina desató una persecución y vehículos asegurados. También trascendió la muerte de dos personas pero esa información no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades. El operativo dejó ponchallantas en la México 15 y caminos rurales de Guasave tras despliegue de la Marina.

En Ahome, dejaron a un hombre y una mujer con heridas de consideración tras agresión con machetes en el ejido Águila Azteca; las víctimas, identificadas como Reyna Evila “N”, de 18 años, y Luis Rosario “N”, de 24 años, fueron sorprendidas afuera de un domicilio; sufrieron heridas en cabeza y en una de sus manos.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 20 casos en octubre.