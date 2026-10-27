Informe diario: 2 heridos más por macheteros en Ahome; 1 homicidio y 7 vehículos robados el lunes

Este lunes 26 de octubre se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Mazatlán, mataron a balazos a un hombre en la colonia Allende; la víctima iba caminando cuando fue atacado a balazos por hombres armados que huyeron del lugar.
También en Mazatlán, dos mujeres resultaron heridas a balazos, una de ellas de gravedad, cuando hombres armados dispararon contra la fachada de una casa en la colonia Constitución.
Además, balearon una vivienda en Rincón de Urías; un menor de 12 años resultó herido; el menor sufrió una herida por esquirla. Dos vehículos estacionados resultaron dañados y una mujer recibió atención por una crisis nerviosa. Debido a la agresión, un preescolar cercano tuvo que ser evacuado.
En Guasave, en la zona de Bamoa, un fuerte operativo de la Marina desató una persecución y vehículos asegurados. También trascendió la muerte de dos personas pero esa información no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades. El operativo dejó ponchallantas en la México 15 y caminos rurales de Guasave tras despliegue de la Marina.
En Ahome, dejaron a un hombre y una mujer con heridas de consideración tras agresión con machetes en el ejido Águila Azteca; las víctimas, identificadas como Reyna Evila “N”, de 18 años, y Luis Rosario “N”, de 24 años, fueron sorprendidas afuera de un domicilio; sufrieron heridas en cabeza y en una de sus manos.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 20 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 206 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 105 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,105 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,541 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,790 vehículos robados (16.5 diarios)
◉4,052 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 214 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 173 muertes violentas para un promedio de 6.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 178 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 541 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 183 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.0 diarios.