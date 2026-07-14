Informe diario: arde Escuinapa y matan a otra mujer en Culiacán; 6 homicidios y 14 vehículos robados el lunes

El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 14 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 547 muertes violentas y 4 mil 151 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de julio de 2026 es de: ◉ 3,547 homicidios dolosos (5.3 diarios) ◉ 4,151 personas privadas de la libertad (6.1 diarios) ◉ 11,969 vehículos robados (17.8 diarios) ◉ 3,718 personas detenidas (5.6 diarios) ◉ 205 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 58 muertes violentas para un promedio de 4.5 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 151 denuncias ante la FGE.