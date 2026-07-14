Informe diario: arde Escuinapa y matan a otra mujer en Culiacán; 6 homicidios y 14 vehículos robados el lunes

Este lunes 13 de julio se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron localizadas asesinadas en una llantera de la colonia 4 de Marzo, eran hermanos; una persona en la colonia Aquiles Serdán; otra dentro de un vehículo en la colonia Lomas del Boulevard; y una mujer asesinada en una florería en la colonia Tierra Blanca.
En Navolato, una persona falleció en un hospital luego de resultar herida tras un ataque a balazos en la colonia Guadalupe de Villa Juárez; fue identificado como Juan Diego de 41 años.
En otros hechos, diversos ataques dejaron cuatro personas heridas en Escuinapa, entre ellas un adulta mayor de 72 años. También las autoridades reportaron 10 personas detenidas en la colonia Francisco I. Madero.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 134 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 14 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 547 muertes violentas y 4 mil 151 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de julio de 2026 es de:
◉ 3,547 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,151 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,969 vehículos robados (17.8 diarios)
◉ 3,718 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 205 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 58 muertes violentas para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 151 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 135 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 10.4 diarios.