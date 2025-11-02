Informe diario: arranca noviembre con 7 homicidios, una osamenta y ataque con explosivos a una vivienda en Culiacán

Este sábado 1 de noviembre se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Culiacán falleció una persona en un hospital a raíz de hechos violentos ocurridos el 31 de octubre en la colonia Miguel Alemán; tres personas más fueron halladas maniatadas y con huellas de tortura en la carretera Culiacán–Tepuche; y una persona murió tras un ataque a balazos en la colonia Las Cucas.
En San Ignacio, una persona fue localizada asesinada en la colonia Heraclio Bernal.
Y en Mazatlán, una persona falleció en un hospital luego de recibir atención médica por ser atacada a balazos en un expendio de El Venadillo.
Mientras que en la comunidad de La Palma en Navolato fue localizada una osamenta.
Por otro lado, una vivienda fue vandalizada a balazos y con explosivos en la colonia Lomas de Guadalupe en Culiacán.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 210 homicidios.
Por otro lado, la Fiscalía agregó dos nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 267 asesinatos y 2 mil 180 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,267 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,180 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 8,050 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,852 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 148 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado siete homicidios para un promedio de 7.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 180 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 663 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 2 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de dos diarios.