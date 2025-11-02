Informe diario: arranca noviembre con 7 homicidios, una osamenta y ataque con explosivos a una vivienda en Culiacán

Este sábado 1 de noviembre se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Culiacán falleció una persona en un hospital a raíz de hechos violentos ocurridos el 31 de octubre en la colonia Miguel Alemán; tres personas más fueron halladas maniatadas y con huellas de tortura en la carretera Culiacán–Tepuche; y una persona murió tras un ataque a balazos en la colonia Las Cucas.

En San Ignacio, una persona fue localizada asesinada en la colonia Heraclio Bernal.

Y en Mazatlán, una persona falleció en un hospital luego de recibir atención médica por ser atacada a balazos en un expendio de El Venadillo.

Mientras que en la comunidad de La Palma en Navolato fue localizada una osamenta.

Por otro lado, una vivienda fue vandalizada a balazos y con explosivos en la colonia Lomas de Guadalupe en Culiacán.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 210 homicidios.