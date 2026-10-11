Informe diario: asesinan a otra mujer en Escuinapa; 2 homicidios, 1 feminicidio y un cuerpo hallado en Mazatlán

Este sábado 10 de octubre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Mazatlán, asesinaron a balazos a un hombre dentro de su casa en Santa Fe; el ataque ocurrió la tarde de este sábado en una vivienda de la Calle Santa Ana, entre Sierra y Hermosa. La víctima fue identificada como Efraín, de 30 años.
También, encontraron el cuerpo putrefacto de un hombre en la colonia Ejidal de Mazatlán; un vecino descubrió un bulto extraño que desprendía un olor fétido y lo reportó a las autoridades.
En otros hechos, un clavadista se lanzó desde la Sánchez Taboada y desapareció en el mar; rescatistas activaron un operativo de búsqueda para localizar a Juan. Su cuerpo fue encontrado esta mañana.En Escuinapa, asesinaron a otra mujer; suman 18 en ese municipio en el año; el ataque tuvo lugar en un negocio de venta de birria ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, entre las vialidades Libertad y Belisario Domínguez. La víctima fue identificada como Lucero.
Y prácticamente de manera simultánea, mataron a un hombre, el hecho se reportó momentos después del homicidio de una mujer en el sector Centro. El occiso fue identificado como Olegario de entre 24 y 25 años, al momento de ser atacado se encontraba realizando labores de mecánica, en una camioneta.
En Culiacán, una joven resultó lesionada tras un ataque a balazos en Alturas del Sur. La víctima, Noemí, sufrió una herida en el brazo derecho y fue trasladada a un hospital. En el lugar fue asegurada una pistola y se reportó la presunta detención de un hombre.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman seis casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 233 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil siete muertes violentas y 4 mil 522 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,007 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,522 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,682 vehículos robados (16.6 diarios)
◉ 4,018 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 8.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 75 muertes violentas para un promedio de 7.5 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 143 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 522 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 75 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.5 diarios.