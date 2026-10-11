Informe diario: asesinan a otra mujer en Escuinapa; 2 homicidios, 1 feminicidio y un cuerpo hallado en Mazatlán

Este sábado 10 de octubre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Mazatlán, asesinaron a balazos a un hombre dentro de su casa en Santa Fe; el ataque ocurrió la tarde de este sábado en una vivienda de la Calle Santa Ana, entre Sierra y Hermosa. La víctima fue identificada como Efraín, de 30 años.

También, encontraron el cuerpo putrefacto de un hombre en la colonia Ejidal de Mazatlán; un vecino descubrió un bulto extraño que desprendía un olor fétido y lo reportó a las autoridades.

En otros hechos, un clavadista se lanzó desde la Sánchez Taboada y desapareció en el mar; rescatistas activaron un operativo de búsqueda para localizar a Juan. Su cuerpo fue encontrado esta mañana.En Escuinapa, asesinaron a otra mujer; suman 18 en ese municipio en el año; el ataque tuvo lugar en un negocio de venta de birria ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, entre las vialidades Libertad y Belisario Domínguez. La víctima fue identificada como Lucero.

Y prácticamente de manera simultánea, mataron a un hombre, el hecho se reportó momentos después del homicidio de una mujer en el sector Centro. El occiso fue identificado como Olegario de entre 24 y 25 años, al momento de ser atacado se encontraba realizando labores de mecánica, en una camioneta.

En Culiacán, una joven resultó lesionada tras un ataque a balazos en Alturas del Sur. La víctima, Noemí, sufrió una herida en el brazo derecho y fue trasladada a un hospital. En el lugar fue asegurada una pistola y se reportó la presunta detención de un hombre.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman seis casos en octubre.