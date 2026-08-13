Informe diario: balean a 2 mujeres en Culiacán; 3 homicidios, 1 hallazgo de restos y 3 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 12 de agosto se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo uno. Un hombre murió falleció derivado de un ataque a balazos en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán, se llamaba José Miguel y tenía 59 años.
También en Mazatlán, dos hombres que habían resultado heridos en un ataque en la colonia Lomas del Ébano murieron en el hospital, pero estos homicidios no fueron incluidos por la FGE en su reporte diario.
Otro hecho registrado en el puerto fue el ataque a balazos a un vehículo en la colonia Toledo Corro y que dejó cuatro personas heridas, entre ellas una mujer.
También, el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa informó sobre la localización de restos óseos a las afueras del poblado Solidaridad Campesina, en Culiacán.
En Culiacán, dos mujeres fueron agredidas a balazos en hechos distintos. El primer caso se registró en el sector Barrancos, donde Selene Guadalupe, de 22 años, resultó herida; y el segundo ocurrió dentro de un departamento en la colonia Tierra Blanca.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 129 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó tres nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 674 muertes violentas y 4 mil 284 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,677 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,284 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,186 vehículos robados (17.4 diarios)
◉ 3,844 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 50 muertes violentas para un promedio de 4.2 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 026 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 284 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 82 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.8 diarios.