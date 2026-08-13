Informe diario: balean a 2 mujeres en Culiacán; 3 homicidios, 1 hallazgo de restos y 3 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 12 de agosto se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo uno. Un hombre murió falleció derivado de un ataque a balazos en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán, se llamaba José Miguel y tenía 59 años.

También en Mazatlán, dos hombres que habían resultado heridos en un ataque en la colonia Lomas del Ébano murieron en el hospital, pero estos homicidios no fueron incluidos por la FGE en su reporte diario.

Otro hecho registrado en el puerto fue el ataque a balazos a un vehículo en la colonia Toledo Corro y que dejó cuatro personas heridas, entre ellas una mujer.

También, el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa informó sobre la localización de restos óseos a las afueras del poblado Solidaridad Campesina, en Culiacán.

En Culiacán, dos mujeres fueron agredidas a balazos en hechos distintos. El primer caso se registró en el sector Barrancos, donde Selene Guadalupe, de 22 años, resultó herida; y el segundo ocurrió dentro de un departamento en la colonia Tierra Blanca.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 129 muertes violentas.