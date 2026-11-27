Este jueves 26 de noviembre se registraron nueve homicidios dolosos, pero la Fiscalía reportó solo seis al Gabinete Federal. En Mocorito, dos cuerpos con huellas de violencia fueron abandonados junto a la carretera México 15. Adán y Saúl, originarios de Tamazula, Durango, fueron encontrados semidesnudos y en avanzado estado de descomposición entre la maleza cerca de Pericos.
Luego, en Mazatlán, mataron a balazos a un hombre en situación de calle en la avenida Sábalo Cerritos. La víctima, quien no ha sido identificada, fue atacada a tiros mientras aparentemente trabajaba abriendo y cerrando la puerta de una tienda de autoservicio.
Además, un ataque armado registrado en la colonia Benito Juárez dejó como saldo dos hombres sin vida en el lugar y dos heridos que murieron cuando eran trasladados a un hospital. El ataque se registró a las 19:15 horas de este jueves en el cruce de las calles Agustín Melgar y Revolución, en un negocio de cerrajería, donde fueron atacadas cuatro personas que se encontraban al interior.
También, asesinaron al conductor de una camioneta Ford Ranger de color blanco en el fraccionamiento Chulavista, en Mazatlán. El ataque armado se registró la noche de este jueves en la privada Playa Sur, donde acudieron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.
Mientras que en el fraccionamiento Prados del Sol dejó como saldo un hombre sin vida por disparos de arma de fuego. El ataque se registró a las 18:30 horas de este jueves sobre la calle Oasis, cuando la víctima se encontraba afuera de su vivienda. Al parecer, hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon casi a quemarropa hasta dejarlo sin vida.
En otros hechos, el Gabinete Federal de Seguridad informó de la captura de Fernando Félix Corrales, alias “El Chapo Félix”, junto a dos hombres más en Tamazula, Durango. Es señalado como presunto operador de la célula criminal autodenominada Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 17 casos en noviembre para un promedio de 0.65 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 180 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 25 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 289 muertes violentas y 4 mil 662 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,289 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,662 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 13,138 vehículos robados (16.2 diarios)
◉ 4,126 personas detenidas (5.1 diarios)
◉ 238 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 156 muertes violentas para un promedio de 6.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 232 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 662 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 307 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 11.8 diarias.