Este jueves 26 de noviembre se registraron nueve homicidios dolosos, pero la Fiscalía reportó solo seis al Gabinete Federal. En Mocorito, dos cuerpos con huellas de violencia fueron abandonados junto a la carretera México 15. Adán y Saúl, originarios de Tamazula, Durango, fueron encontrados semidesnudos y en avanzado estado de descomposición entre la maleza cerca de Pericos.

Luego, en Mazatlán, mataron a balazos a un hombre en situación de calle en la avenida Sábalo Cerritos. La víctima, quien no ha sido identificada, fue atacada a tiros mientras aparentemente trabajaba abriendo y cerrando la puerta de una tienda de autoservicio.

Además, un ataque armado registrado en la colonia Benito Juárez dejó como saldo dos hombres sin vida en el lugar y dos heridos que murieron cuando eran trasladados a un hospital. El ataque se registró a las 19:15 horas de este jueves en el cruce de las calles Agustín Melgar y Revolución, en un negocio de cerrajería, donde fueron atacadas cuatro personas que se encontraban al interior.

También, asesinaron al conductor de una camioneta Ford Ranger de color blanco en el fraccionamiento Chulavista, en Mazatlán. El ataque armado se registró la noche de este jueves en la privada Playa Sur, donde acudieron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Mientras que en el fraccionamiento Prados del Sol dejó como saldo un hombre sin vida por disparos de arma de fuego. El ataque se registró a las 18:30 horas de este jueves sobre la calle Oasis, cuando la víctima se encontraba afuera de su vivienda. Al parecer, hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon casi a quemarropa hasta dejarlo sin vida.

En otros hechos, el Gabinete Federal de Seguridad informó de la captura de Fernando Félix Corrales, alias “El Chapo Félix”, junto a dos hombres más en Tamazula, Durango. Es señalado como presunto operador de la célula criminal autodenominada Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 17 casos en noviembre para un promedio de 0.65 mujeres asesinadas por día.