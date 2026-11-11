Informe diario: caen 3 con 35 toneladas de químicos para cristal; 3 homicidios y 6 vehículos robados el martes

Este martes 10 de noviembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios. Por la mañana en Culiacán, localizaron a un hombre asesinado a balazos junto a un canal de riego en La Higuerita, Culiacán; José Ángel, 38 años, fue encontrado a un costado del canal, junto a una motocicleta en la que presuntamente circulaba.

Más tarde, un menor de 16 años de edad llamado Armando murió asesinado balazos en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán. Paramédicos del Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C. acudieron al punto y trataron de reanimar al joven, pero falleció.

Luego, Juan Octavio, de 52 años de edad, murió asesinado a tiros dentro de un vehículo Nissan March, durante la noche de este martes en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán. Una vez cometido el homicidio, los responsables dejaron una cartulina blanca en el parabrisas, la cual contenía un mensaje firmado por el crimen organizado.

Mientras que en Mazatlán, dos hombres resultaron heridos tras ser atacados a balazos en la zona conocida como el Cerro del Obispado, en el Centro. El hecho se registró en el cruce de las calles Virgilio Uribe y Alejandro Quijano, donde de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra las víctimas para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

En Escuinapa, un hombre fue atacado a balazos este martes en la colonia Santa Lucía; indican que se encuentra grave. La persona se identificó como Antonio, de 48 años, quien presentó lesiones en abdomen, rótula y un dedo de una de sus manos.

En otros hechos, un cargamento de 35 toneladas de sustancia química, presuntamente para la elaboración de cristal, fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la Carretera Libre 15, en el municipio de Mazatlán.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, dio a conocer que en la acción desplegada también fueron detenidos tres sujetos.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman ocho casos en noviembre para un promedio de 0.80 mujeres asesinadas por día.