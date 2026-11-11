Informe diario: caen 3 con 35 toneladas de químicos para cristal; 3 homicidios y 6 vehículos robados el martes

Este martes 10 de noviembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios. Por la mañana en Culiacán, localizaron a un hombre asesinado a balazos junto a un canal de riego en La Higuerita, Culiacán; José Ángel, 38 años, fue encontrado a un costado del canal, junto a una motocicleta en la que presuntamente circulaba.
Más tarde, un menor de 16 años de edad llamado Armando murió asesinado balazos en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán. Paramédicos del Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C. acudieron al punto y trataron de reanimar al joven, pero falleció.
Luego, Juan Octavio, de 52 años de edad, murió asesinado a tiros dentro de un vehículo Nissan March, durante la noche de este martes en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán. Una vez cometido el homicidio, los responsables dejaron una cartulina blanca en el parabrisas, la cual contenía un mensaje firmado por el crimen organizado.
Mientras que en Mazatlán, dos hombres resultaron heridos tras ser atacados a balazos en la zona conocida como el Cerro del Obispado, en el Centro. El hecho se registró en el cruce de las calles Virgilio Uribe y Alejandro Quijano, donde de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra las víctimas para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.
En Escuinapa, un hombre fue atacado a balazos este martes en la colonia Santa Lucía; indican que se encuentra grave. La persona se identificó como Antonio, de 48 años, quien presentó lesiones en abdomen, rótula y un dedo de una de sus manos.
En otros hechos, un cargamento de 35 toneladas de sustancia química, presuntamente para la elaboración de cristal, fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la Carretera Libre 15, en el municipio de Mazatlán.
El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, dio a conocer que en la acción desplegada también fueron detenidos tres sujetos.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman ocho casos en noviembre para un promedio de 0.80 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 186 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 195 muertes violentas y 4 mil 644 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,195 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,644 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,887 vehículos robados (16.3 diarios)
◉ 4,086 personas detenidas (5.2 diarios)
◉ 221 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 59 muertes violentas para un promedio de 6.6 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 205 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 644 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 62 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.2 diarias.