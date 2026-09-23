Informe diario: capturan a 2 tras robar camioneta en Culiacán; 1 homicidio, 2 personas halladas sin vida y 9 vehículos robados el martes

Este martes 22 de septiembre se registró un homicidio doloso en Sinaloa, además del hallazgo de dos personas más sin vida, entre ellas una mujer en El Fuerte.
En Mazatlán, un motociclista murió por disparos de arma de fuego en la colonia Zapata; hombres armados esperaban al motociclista, lo interceptaron y le dispararon a quemarropa hasta verlo inmóvil; no ha sido identificado.
También en Mazatlán, el cuerpo de un hombre fue hallado flotando en el canal de navegación. No ha sido identificado ni se precisaron las causas de su muerte.
Por otro lado, una mujer resultó lesionada en una pierna por una bala perdida cuando circulaba en una motocicleta en la colonia Flores Magón de Mazatlán.
En El Fuerte, las autoridades hallaron sin vida a una mujer en la comunidad de Bateve, y a su pareja grave por quemaduras con ácido; tras varios días incomunicados, familiares forzaron la entrada de la vivienda y descubrieron a Antonia sin signos vitales junto a Daniel, quien presentaba severas lesiones por ácido. Las autoridades no precisaron si el caso se investiga como feminicidio o asesinato.
En otros hechos, 2 jóvenes de 18 y 19 años fueron capturados tras ser perseguidos por despojar una camioneta SUV de lujo de la marca Land Rover en el primer cuadro de Culiacán; uno de ellos resultó lesionado a balazos tras la refriega.
En Culiacán, dos detenidos dejó un enfrentamiento entre estatales y civiles en Costa Rica; como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los sujetos terminó herido y fue trasladado hacia un hospital de la capital sinaloense.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 145 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 885 muertes violentas y 4 mil 424 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,885 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,424 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,552 vehículos robados (16.9 diarios)
◉ 3,978 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 106 muertes violentas para un promedio de 4.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 120 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 424 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 175 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.0 diarios.