Informe diario: capturan a 2 tras robar camioneta en Culiacán; 1 homicidio, 2 personas halladas sin vida y 9 vehículos robados el martes

Este martes 22 de septiembre se registró un homicidio doloso en Sinaloa, además del hallazgo de dos personas más sin vida, entre ellas una mujer en El Fuerte.

En Mazatlán, un motociclista murió por disparos de arma de fuego en la colonia Zapata; hombres armados esperaban al motociclista, lo interceptaron y le dispararon a quemarropa hasta verlo inmóvil; no ha sido identificado.

También en Mazatlán, el cuerpo de un hombre fue hallado flotando en el canal de navegación. No ha sido identificado ni se precisaron las causas de su muerte.

Por otro lado, una mujer resultó lesionada en una pierna por una bala perdida cuando circulaba en una motocicleta en la colonia Flores Magón de Mazatlán.

En El Fuerte, las autoridades hallaron sin vida a una mujer en la comunidad de Bateve, y a su pareja grave por quemaduras con ácido; tras varios días incomunicados, familiares forzaron la entrada de la vivienda y descubrieron a Antonia sin signos vitales junto a Daniel, quien presentaba severas lesiones por ácido. Las autoridades no precisaron si el caso se investiga como feminicidio o asesinato.

En otros hechos, 2 jóvenes de 18 y 19 años fueron capturados tras ser perseguidos por despojar una camioneta SUV de lujo de la marca Land Rover en el primer cuadro de Culiacán; uno de ellos resultó lesionado a balazos tras la refriega.

En Culiacán, dos detenidos dejó un enfrentamiento entre estatales y civiles en Costa Rica; como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los sujetos terminó herido y fue trasladado hacia un hospital de la capital sinaloense.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.