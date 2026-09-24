Informe diario: capturan a colombiano en Concordia; 2 homicidios, un hombre sin vida en Los Mochis y 10 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 23 de septiembre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, un ataque armado dejó un muerto y un herido en la Colonia Flores Magón; Jorge, de unos 35 años, murió tras ser atacado a balazos afuera de un domicilio; un trabajador de una refresquera resultó herido en la espalda cuando estaba en un abarrote cercano.

También, un hombre fue asesinado en la Isla de la Piedra, en Mazatlán; David fue atacado por hombres armados que viajaban en una camioneta negra y posteriormente huyeron del lugar.

En Ahome, un hombre de 64 años fue trasladado a un hospital ya sin signos vitales desde un centro de rehabilitación local; la Fiscalía ya investiga las causas del fallecimiento.

En Culiacán, un ataque armado dejó un hombre herido en el sector La Conquista; Javier, de 58 años, fue auxiliado tras la agresión y posteriormente trasladado por particulares a un hospital de la ciudad.

Además, ataques a balazos a viviendas en Culiacán dejaron a una mujer herida por esquirlas en el sur de la ciudad; Dora Aidé, de 52 años, resultó herida por esquirlas de bala en un brazo durante los ataques armados en las colonias Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, donde hubo daños en tres casas y tres vehículos.

En otros hechos, dos hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en la zona de El Magistral, en Concordia; les aseguraron un vehículo, armas, minas explosivas y droga.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.