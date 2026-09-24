Informe diario: capturan a colombiano en Concordia; 2 homicidios, un hombre sin vida en Los Mochis y 10 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 23 de septiembre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, un ataque armado dejó un muerto y un herido en la Colonia Flores Magón; Jorge, de unos 35 años, murió tras ser atacado a balazos afuera de un domicilio; un trabajador de una refresquera resultó herido en la espalda cuando estaba en un abarrote cercano.
También, un hombre fue asesinado en la Isla de la Piedra, en Mazatlán; David fue atacado por hombres armados que viajaban en una camioneta negra y posteriormente huyeron del lugar.
En Ahome, un hombre de 64 años fue trasladado a un hospital ya sin signos vitales desde un centro de rehabilitación local; la Fiscalía ya investiga las causas del fallecimiento.
En Culiacán, un ataque armado dejó un hombre herido en el sector La Conquista; Javier, de 58 años, fue auxiliado tras la agresión y posteriormente trasladado por particulares a un hospital de la ciudad.
Además, ataques a balazos a viviendas en Culiacán dejaron a una mujer herida por esquirlas en el sur de la ciudad; Dora Aidé, de 52 años, resultó herida por esquirlas de bala en un brazo durante los ataques armados en las colonias Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, donde hubo daños en tres casas y tres vehículos.
En otros hechos, dos hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en la zona de El Magistral, en Concordia; les aseguraron un vehículo, armas, minas explosivas y droga.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 140 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó diez nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 886 muertes violentas y 4 mil 424 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 23 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,886 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,424 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,552 vehículos robados (16.9 diarios)
◉ 3,986 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 107 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 120 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 424 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 185 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.0 diarios.