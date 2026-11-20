Este jueves 19 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Gabinete Federal. En Mazatlán, mataron a balazos a un menor de 15 años en el fraccionamiento Santa Fe; Emmanuel, de 15 años fue atacado a balazos afuera de su casa, mientras estaba sentado en una silla mecedora; murió durante el traslado al Hospital General.
También, el cuerpo embolsado de una persona fue localizado este jueves en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, en Mazatlán. El hecho se registró a las 21:00 horas sobre la calle Mochis, casi esquina con Sonora, entre las bardas perimetrales de dos instituciones educativas. Elementos de la Policía Municipal y agentes federales acordonaron el sitio.
Además, un hombre que viajaba a bordo de un automóvil fue atacado a balazos en la colonia Flores Magón, en Mazatlán, quedando sin vida al interior del vehículo. El hecho se registró a las 22:40 horas de este jueves 19 de noviembre sobre la calle Girasoles, entre la Avenida Tulipán y la calle Flor de Mayo del mencionado sector, pero este caso no fue incluido en el reporte diario de seguridad.
Mientras que en Culiacán, asesinaron a balazos a un hombre en la Colonia Libertad; Ricardo, de 47 años, fue localizado sin vida en la calle La 20; junto al cuerpo fue abandonada una cartulina con un mensaje presuntamente atribuido al crimen organizado.
Ya por la noche, un joven de 20 años de edad fue asesinado a balazos durante la noche de este jueves 19 de noviembre en las calles de la colonia Felipe Ángeles, al surponiente de Culiacán. El occiso fue identificado por familiares en la escena, quienes informaron a las autoridades que era repartidor.
En otros hechos, una célula del grupo “Los Avendaño” de la facción de “La Mayiza” fue capturada por las autoridades federales en una comunidad de Mocorito; el líder de la célula ya había sido detenido en 2025 en Los Mochis pero fue liberado.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman trece casos en noviembre para un promedio de 0.68 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 171 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó dos nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 241 muertes violentas y 4 mil 656 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,241 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,656 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,949 vehículos robados (16.1 diarios)
◉ 4,103 personas detenidas (5.1 diarios)
◉ 221 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 108 muertes violentas para un promedio de 5.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 223 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 656 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 120 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.3 diarias.