Este jueves 19 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Gabinete Federal. En Mazatlán, mataron a balazos a un menor de 15 años en el fraccionamiento Santa Fe; Emmanuel, de 15 años fue atacado a balazos afuera de su casa, mientras estaba sentado en una silla mecedora; murió durante el traslado al Hospital General.

También, el cuerpo embolsado de una persona fue localizado este jueves en la colonia Ampliación 20 de Noviembre, en Mazatlán. El hecho se registró a las 21:00 horas sobre la calle Mochis, casi esquina con Sonora, entre las bardas perimetrales de dos instituciones educativas. Elementos de la Policía Municipal y agentes federales acordonaron el sitio.

Además, un hombre que viajaba a bordo de un automóvil fue atacado a balazos en la colonia Flores Magón, en Mazatlán, quedando sin vida al interior del vehículo. El hecho se registró a las 22:40 horas de este jueves 19 de noviembre sobre la calle Girasoles, entre la Avenida Tulipán y la calle Flor de Mayo del mencionado sector, pero este caso no fue incluido en el reporte diario de seguridad.

Mientras que en Culiacán, asesinaron a balazos a un hombre en la Colonia Libertad; Ricardo, de 47 años, fue localizado sin vida en la calle La 20; junto al cuerpo fue abandonada una cartulina con un mensaje presuntamente atribuido al crimen organizado.

Ya por la noche, un joven de 20 años de edad fue asesinado a balazos durante la noche de este jueves 19 de noviembre en las calles de la colonia Felipe Ángeles, al surponiente de Culiacán. El occiso fue identificado por familiares en la escena, quienes informaron a las autoridades que era repartidor.

En otros hechos, una célula del grupo “Los Avendaño” de la facción de “La Mayiza” fue capturada por las autoridades federales en una comunidad de Mocorito; el líder de la célula ya había sido detenido en 2025 en Los Mochis pero fue liberado.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman trece casos en noviembre para un promedio de 0.68 mujeres asesinadas por día.