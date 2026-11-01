Informe diario: cierra octubre con 201 muertes violentas, 31% más que el mes anterior; 3 homicidios y 9 vehículos robados el sábado

Este sábado 31 de octubre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. en Mazatlán, mataron a balazos a un hombre en el fraccionamiento Santa Fe, al sur de la ciudad; la agresión tuvo lugar en un área verde situada entre las avenidas Pasadena y Santa Ana, en las inmediaciones de un autobaño y una caseta de la Policía Municipal. El hombre fue identificado como Manuel, de 18 años, quien al momento del ataque vestía camisa de franela, pantalón de mezclilla y huaraches. También, un hombre fue herido de bala en su camioneta en la colonia Jaripillo, en Mazatlán; la víctima se encontraba dentro de una camioneta Jeep Grand Cherokee gris cuando fue sorprendida por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Más tarde, asesinaron a balazos a un hombre dentro de un taller de motos en Mazatlán; la víctima, identificada como Manuel, de 31 años, fue atacada por hombres armados en un establecimiento de la colonia Jaripillo.

Con estos datos, octubre cerró con 201 muertes violentas, lo que lo convierte en el octubre más violento de la historia de Sinaloa.

El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 130 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.



Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2026 es de: ◉ 4,130 homicidios dolosos (5.3 diarios) ◉ 4,556 personas privadas de la libertad (5.8 diarios) ◉ 12,822 vehículos robados (16.5 diarios) ◉ 4,053 personas detenidas (5.3 diarios) ◉ 216 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.

COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.



Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se registraron 201 muertes violentas para un promedio de 6.5 diarias.



Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 194 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 556 denuncias ante la FGE.