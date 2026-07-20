Informe diario: cierra semana 97 de la disputa Guzmán-Zambada con 39 muertes violentas, 50% más que la anterior

Este domingo 19 de julio se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo cinco. En Navolato, tres personas fueron asesinadas tras un ataque a balazos en la colonia Las Cupias, en la sindicatura de Villa Juárez.
En Culiacán, una persona fue localizada asesinada sobre la carretera México 15 cerca de La Campana, en el tramo Culiacán–Los Mochis, el occiso no ha sido identificado pero tenía estas características.
En Mazatlán, una persona asesinada en la colonia Insurgentes junto a un altar de la Virgen de Guadalupe, iba en una bicicleta y no ha sido identificado. También en el puerto fue detenido uno de los hombres más buscados por la DEA en el estado de Michigan, Estados Unidos, y miembro de la facción de Los Chapitos, responde al nombre de Janeiro “N” y se le acusa de narcotráfico.
También en Aguacaliente, Concordia, el cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue localizado por las autoridades; sin embargo, este caso no se incluyó en el reporte diario de la FGE.
En otros hechos, una persecución y balacera ocurrida en el sector Villa Universidad de Culicán, dejó tres civiles armados detenidos; les aseguraron arsenal y vehículos robados.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 148 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 580 muertes violentas y 4 mil 156 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de julio de 2026 es de:
◉ 3,580 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,156 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,013 vehículos robados (17.7 diarios)
◉ 3,739 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 85 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 156 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 179 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 9.4 diarios.