Informe diario: cierra semana 97 de la disputa Guzmán-Zambada con 39 muertes violentas, 50% más que la anterior

Este domingo 19 de julio se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo cinco. En Navolato, tres personas fueron asesinadas tras un ataque a balazos en la colonia Las Cupias, en la sindicatura de Villa Juárez.

En Culiacán, una persona fue localizada asesinada sobre la carretera México 15 cerca de La Campana, en el tramo Culiacán–Los Mochis, el occiso no ha sido identificado pero tenía estas características.

En Mazatlán, una persona asesinada en la colonia Insurgentes junto a un altar de la Virgen de Guadalupe, iba en una bicicleta y no ha sido identificado. También en el puerto fue detenido uno de los hombres más buscados por la DEA en el estado de Michigan, Estados Unidos, y miembro de la facción de Los Chapitos, responde al nombre de Janeiro “N” y se le acusa de narcotráfico.

También en Aguacaliente, Concordia, el cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue localizado por las autoridades; sin embargo, este caso no se incluyó en el reporte diario de la FGE.

En otros hechos, una persecución y balacera ocurrida en el sector Villa Universidad de Culicán, dejó tres civiles armados detenidos; les aseguraron arsenal y vehículos robados.

Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 148 muertes violentas.