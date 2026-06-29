Informe diario: cierra semana con 42 muertes violentas, 31% más que la anterior; también se robaron 174 vehículos, casi 25 diarios

Este domingo 28 de junio se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, tres personas fueron localizadas asesinadas y en avanzado estado de descomposición en la sindicatura de Tepuche por parte del colectivo Sabueso Guerreras; una persona fue hallada privada de la vida en un camino de terracería que conduce de La Cantera a la colonia 7 Gotas; y otra fue asesinada en el estacionamiento de un supermercado en el sector La Conquista, la víctima fue identificada como Cristian Eduardo de 29 años.
En Navolato, una persona falleció luego de resultar herida tras un ataque a balazos en un campo deportivo en Villa Juárez, se llamaba Junior Gonzalo y tenía 33 años. En Escuinapa, una persona fue localizada asesinada en la colonia Centro.
En otros hechos, 300 elementos militares llegaron a Culiacán como refuerzo para las tareas de seguridad; los militares llegaron por vía terrestre y cuentan con adiestramiento especializado para desarrollar operaciones tácticas en áreas urbanas.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 156 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 23 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 476 asesinatos y 4 mil 015 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de junio de 2026 es de:
◉ 3,476 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,015 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,823 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,682 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 194 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 146 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 990 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 479 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.1 diarios.