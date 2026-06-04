Informe diario: decomisan 225 uniformes tácticos en Rosario; 5 homicidios, 1 abatido y 18 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 3 de junio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Secretariado Federal. En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada sobre la carretera estatal que conduce al poblado de El Quelite; y una persona más falleció luego de resultar herida en hechos registrados en una brecha que comunica de El Quelite a La Mora Escarbada.

En Culiacán, una mujer fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia Solidaridad. Se llamaba Perla y tenía 28 años.

Una persecución que inició en el estacionamiento de una funeraria derivó en un enfrentamiento en el sector Espacios Barcelona, en Culiacán, que dejó un civil armado abatido por las autoridades.

En otros hechos, un hombre que había resultado herido en la colonia Mazatlán II del Puerto murió en el hospital pero su deceso no fue incluido en el reporte diario de la Fiscalía estatal.

Además, las autoridades decomisaron 225 uniformes y equipo táctico en el municipio de Rosario, las fornituras y el equipo táctico tenían emblemas alusivos a una facción criminal del Cártel de Sinaloa.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 210 muertes violentas.