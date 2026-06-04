Informe diario: decomisan 225 uniformes tácticos en Rosario; 5 homicidios, 1 abatido y 18 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 3 de junio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro al Secretariado Federal. En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada sobre la carretera estatal que conduce al poblado de El Quelite; y una persona más falleció luego de resultar herida en hechos registrados en una brecha que comunica de El Quelite a La Mora Escarbada.
En Culiacán, una mujer fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia Solidaridad. Se llamaba Perla y tenía 28 años.
Una persecución que inició en el estacionamiento de una funeraria derivó en un enfrentamiento en el sector Espacios Barcelona, en Culiacán, que dejó un civil armado abatido por las autoridades.
En otros hechos, un hombre que había resultado herido en la colonia Mazatlán II del Puerto murió en el hospital pero su deceso no fue incluido en el reporte diario de la Fiscalía estatal.
Además, las autoridades decomisaron 225 uniformes y equipo táctico en el municipio de Rosario, las fornituras y el equipo táctico tenían emblemas alusivos a una facción criminal del Cártel de Sinaloa.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 210 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 18 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 351 asesinatos y 3 mil 955 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de junio de 2026 es de:
◉ 3,351 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,955 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,385 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,638 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 192 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 21 muertes violentas para un promedio de 7.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 860 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 955 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 59 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.7 diarios.