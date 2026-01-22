Informe diario: dejan asesinado a policía en el Congreso; 4 homicidios el miércoles y se confirma hallazgo de 5 cuerpos en Guasave

Este miércoles 21 de enero se registraron cuatro homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía sólo reportó tres al Secretariado Federal.
En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Pemex con un mensaje criminal, así como otra más en el libramiento Benito Juárez “La Costerita”, y una persona falleció en el hospital tras ser atacada a balazos en la colonia Centro. En Navolato, una persona fue localizada sin vida por la carretera Culiacán–Altata.
También se reportó la desaparición de un policía municipal de Culiacán en la sindicatura de El Salado, su vehículo se encontró abandonado en Alturas del Sur entrada la noche. Hoy por la mañana, su cuerpo encintado fue dejado a lado del Congreso del Estado acompañado de un mensaje criminal.
Por otro lado, el colectivo de buscadoras Rastreadoras confirmó que fueron cinco cuerpos los hallados hasta ahora en fosa de El Burrión, en Guasave.
Con estos datos, enero se proyecta con 187 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 106 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 714 asesinatos y 3 mil 153 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de enero de 2026 es de:
◉ 2,714 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,153 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,437 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 2,058 personas detenidas (4.1 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 127 homicidios para un promedio de 6.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 496 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 153 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 429 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20.4 diarios.