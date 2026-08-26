Informe diario: dejan desmembrado en Villa Unión; 2 homicidios, 1 hallazgo de un cráneo y 7 vehículos robados el martes

Este martes 24 de agosto se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, una persona falleció en un hospital luego de resultar herida en hechos registrados en la sindicatura de Sataya.

En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada, desmembrada y con un mensaje criminal en la sindicatura de Villa Unión.

También se reportó la localización de un cráneo humano en la colonia Infonavit Las Palmas, en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, pero este no fue incluido como un homicidio en el reporte diario.

En otros hechos, una mujer fue herida a balazos en la pierna en las inmediaciones del Mercadito en el centro de Culiacán; fue identificada como Lizbeth Nataly de 27 años. También en la capital, un hombre fue herido a balazos en una bodega de fierro viejo en la colonia Agrarista.

Mientras que en Mazatlán, un hombre resultó herido a balazos en el Infonavit Jabalíes.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 151 muertes violentas.