Informe diario: dejan desmembrado en Villa Unión; 2 homicidios, 1 hallazgo de un cráneo y 7 vehículos robados el martes

Este martes 24 de agosto se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, una persona falleció en un hospital luego de resultar herida en hechos registrados en la sindicatura de Sataya.
En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada, desmembrada y con un mensaje criminal en la sindicatura de Villa Unión.
También se reportó la localización de un cráneo humano en la colonia Infonavit Las Palmas, en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, pero este no fue incluido como un homicidio en el reporte diario.
En otros hechos, una mujer fue herida a balazos en la pierna en las inmediaciones del Mercadito en el centro de Culiacán; fue identificada como Lizbeth Nataly de 27 años. También en la capital, un hombre fue herido a balazos en una bodega de fierro viejo en la colonia Agrarista.
Mientras que en Mazatlán, un hombre resultó herido a balazos en el Infonavit Jabalíes.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 151 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 749 muertes violentas y 4 mil 311 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,749 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,311 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,311 vehículos robados (17.2 diarios)
◉ 3,883 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 122 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 311 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 207 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.3 diarios.