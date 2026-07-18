Informe diario: detienen a 4 en Mazatlán tras hechos violentos; 4 homicidios, 1 osamenta y 9 vehículos robados el viernes

Este viernes 17 de julio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en Villa Juárez. En Mazatlán, una persona fue asesinada tras un ataque a balazos a en la colonia Infonavit Alarcón; y otra, prácticamente en hechos simultáneos, en la colonia Valles del Ejido.

En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Vallado Viejo.

La FGE informó también sobre el hallazgo de una osamenta en la localidad de Cubiri de Portelas, en el municipio de Sinaloa.

Tras los hechos violentos registrados durante la noche en Mazatlán, las autoridades detuvieron a cuatro civiles, uno de ellos lesionado; les aseguraron tres pistolas, droga y dos motocicletas.

En otros hechos, un domicilio relacionado con el medio A Discusión fue atacado a balazos sin que se reportaran víctimas; tras el ataque, el semanario denunció el hecho y exigió una investigación a fondo.

Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 146 muertes violentas.