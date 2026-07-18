Informe diario: detienen a 4 en Mazatlán tras hechos violentos; 4 homicidios, 1 osamenta y 9 vehículos robados el viernes

Este viernes 17 de julio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en Villa Juárez. En Mazatlán, una persona fue asesinada tras un ataque a balazos a en la colonia Infonavit Alarcón; y otra, prácticamente en hechos simultáneos, en la colonia Valles del Ejido.
En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Vallado Viejo.
La FGE informó también sobre el hallazgo de una osamenta en la localidad de Cubiri de Portelas, en el municipio de Sinaloa.
Tras los hechos violentos registrados durante la noche en Mazatlán, las autoridades detuvieron a cuatro civiles, uno de ellos lesionado; les aseguraron tres pistolas, droga y dos motocicletas.
En otros hechos, un domicilio relacionado con el medio A Discusión fue atacado a balazos sin que se reportaran víctimas; tras el ataque, el semanario denunció el hecho y exigió una investigación a fondo.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 146 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 569 muertes violentas y 4 mil 156 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de julio de 2026 es de:
◉ 3,569 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,156 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 12,007 vehículos robados (17.8 diarios)
◉ 3,732 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 207 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 80 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 156 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 173 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 10.2 diarios.