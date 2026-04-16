Informe diario: detienen a 6 con amas y blindadas en Rosario; 7 homicidios y 8 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 15 de abril se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía sumó sólo cuatro en el reporte al Gobierno Federal. En Culiacán, un guardia de seguridad fue asesinado al intentar impedir un asalto en el banco en el que trabajaba en la colonia Country Álamos; otro hombre fue asesinado a bordo de una motocicleta en la localidad de El Diez; y otro hombre murió tras agredido a balazos en un autolavado en la colonia Villa Colonial. También, una persona falleció luego de resultar herida en hechos registrados en la localidad de Los Otates, municipio de El Rosario.
Un agente de tránsito fue asesinado en el fraccionamiento Urbivillas del Cedro, en Culiacán, cuyo caso quedó integrado en carpeta de investigación por el delito de homicidio por agresión a la autoridad sin que se sumara al reporte diario de homicidios.
Otro hombre murió en un hospital luego de resultar herido en hechos registrados en la colonia Pemex, en Culiacán, el pasado 14 de abril del presente año, cuya carpeta de investigación quedó integrada por el delito de homicidio doloso con fecha en que ocurrieron los hechos.
La Fiscalía tampoco reportó el hallazgo de un hombre asesinado en Bachigualatito ayer por la mañana y que permanece sin ser identificado.
Por otro lado, tras diversos enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas castrenses en Rosario, seis hombres fueron detenidos en posesión de un arsenal y vehículos blindados.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 130 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó ocho denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 099 asesinatos y 3 mil 659 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de abril de 2026 es de:
◉ 3,099 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,659 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,638 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,450 personas detenidas (5.9 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 65 homicidios para un promedio de 4.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 760 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 659 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 177 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 11.8 diarios.