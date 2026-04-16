Informe diario: detienen a 6 con amas y blindadas en Rosario; 7 homicidios y 8 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 15 de abril se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía sumó sólo cuatro en el reporte al Gobierno Federal. En Culiacán, un guardia de seguridad fue asesinado al intentar impedir un asalto en el banco en el que trabajaba en la colonia Country Álamos; otro hombre fue asesinado a bordo de una motocicleta en la localidad de El Diez; y otro hombre murió tras agredido a balazos en un autolavado en la colonia Villa Colonial. También, una persona falleció luego de resultar herida en hechos registrados en la localidad de Los Otates, municipio de El Rosario.

Un agente de tránsito fue asesinado en el fraccionamiento Urbivillas del Cedro, en Culiacán, cuyo caso quedó integrado en carpeta de investigación por el delito de homicidio por agresión a la autoridad sin que se sumara al reporte diario de homicidios.

Otro hombre murió en un hospital luego de resultar herido en hechos registrados en la colonia Pemex, en Culiacán, el pasado 14 de abril del presente año, cuya carpeta de investigación quedó integrada por el delito de homicidio doloso con fecha en que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía tampoco reportó el hallazgo de un hombre asesinado en Bachigualatito ayer por la mañana y que permanece sin ser identificado.

Por otro lado, tras diversos enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas castrenses en Rosario, seis hombres fueron detenidos en posesión de un arsenal y vehículos blindados.

Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 130 homicidios.