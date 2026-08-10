Informe diario: detienen a 8 tras enfrentamiento en Los Mochis; 5 homicidios el domingo y 8 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 9 de agosto se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada en el entronque que forman las vías del tren y la carretera estatal Villa Unión–Walamo, se llamaba Ignacio y tenía 39 años; dos personas, una pareja, más fueron asesinadas en dentro de una vivienda en la colonia Benito Juárez; y una persona fue hallada desmembrada en el poblado El Habal.
En Guasave, una mujer adulta mayor falleció luego de resultar lesionada con arma blanca en Estación Capomas.
En Mazatlán, un hombre fue atacado a balazos en la cabeza en la colonia Santa Elena; fue trasladado a un hospital.
En otros hechos, ocho hombres fueron detenidos tras un enfrentamiento entre autoridades federales de la Guardia Nacional y civiles armados en el sector Scally de Los Mochis; cuatro de ellos ya fueron identificados como Luis Ángel “N”, Ángel Humberto “N”, Christian Alberto “N” y Daniel Alexis “N”.
También en Los Mochis, un fuerte incendio en un centro de rehabilitación dejó dos personas sin vida; fueron identificados como Sergio de 61 años y José Luis, de 42.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 131 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 665 muertes violentas y 4 mil 279 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,665 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,279 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,168 vehículos robados (17.4 diarios)
◉ 3,829 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 38 muertes violentas para un promedio de 4.2 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 026 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 279 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 64 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.1 diarios.