Informe diario: detienen a 8 tras enfrentamiento en Los Mochis; 5 homicidios el domingo y 8 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 9 de agosto se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada en el entronque que forman las vías del tren y la carretera estatal Villa Unión–Walamo, se llamaba Ignacio y tenía 39 años; dos personas, una pareja, más fueron asesinadas en dentro de una vivienda en la colonia Benito Juárez; y una persona fue hallada desmembrada en el poblado El Habal.

En Guasave, una mujer adulta mayor falleció luego de resultar lesionada con arma blanca en Estación Capomas.

En Mazatlán, un hombre fue atacado a balazos en la cabeza en la colonia Santa Elena; fue trasladado a un hospital.

En otros hechos, ocho hombres fueron detenidos tras un enfrentamiento entre autoridades federales de la Guardia Nacional y civiles armados en el sector Scally de Los Mochis; cuatro de ellos ya fueron identificados como Luis Ángel “N”, Ángel Humberto “N”, Christian Alberto “N” y Daniel Alexis “N”.

También en Los Mochis, un fuerte incendio en un centro de rehabilitación dejó dos personas sin vida; fueron identificados como Sergio de 61 años y José Luis, de 42.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 131 muertes violentas.