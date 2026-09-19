Informe diario: detienen a pareja por dejar amenazas y corona en colegio de Culiacán; 4 homicidios y 13 vehículos robados el viernes

Este viernes 18 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. Por la madrugada, un ataque a balazos dejó a un hombre sin vida en la colonia Pueblo Nuevo de Escuinapa; la víctima fue identificada como Damián, de 28 años de edad, quien presentó varios impactos de arma de fuego; a su lado quedó una motocicleta negra.
En Culiacán, el pasajero de un taxi de plataforma fue asesinado a balazos en Lomas de Guadalupe, fue identificado como Jesús Gilberto de 34 años.
En Mazatlán, hombres armados ingresaron a un domicilio de Villa Unión y asesinaron a Julián de varios disparos, tenía 41 años. Además, un hombre fue hallado con un balazo en el pecho, en El Habalito del Tubo, en Mazatlán; la víctima permanece sin identificar. Vestía una camisa con camuflaje, pantalón de mezclilla y botas de hule.
En otros hechos, un joven de 18 años despojó una camioneta BMW en la colonia Las Quintas; tras el reporte, las autoridades lo persiguieron y lo capturaron en la colonia Amistad y recuperaron el vehículo.
Además, un hombre y una mujer fueron detenidos por presuntas amenazas contra colegio privado en Culiacán; Benito ‘N’ y María ‘N’ son investigados por el hallazgo de un mensaje intimidante y una corona fúnebre dejados el 31 de agosto en una institución educativa de Villas del Río. Eran padres de familia de la institución.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 158 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 874 muertes violentas y 4 mil 416 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,874 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,416 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,526 vehículos robados (17.0 diarios)
◉ 3,960 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 95 muertes violentas para un promedio de 5.6 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 109 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 416 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 149 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.8 diarios.