Informe diario: detienen a pareja por dejar amenazas y corona en colegio de Culiacán; 4 homicidios y 13 vehículos robados el viernes

Este viernes 18 de septiembre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. Por la madrugada, un ataque a balazos dejó a un hombre sin vida en la colonia Pueblo Nuevo de Escuinapa; la víctima fue identificada como Damián, de 28 años de edad, quien presentó varios impactos de arma de fuego; a su lado quedó una motocicleta negra.

En Culiacán, el pasajero de un taxi de plataforma fue asesinado a balazos en Lomas de Guadalupe, fue identificado como Jesús Gilberto de 34 años.

En Mazatlán, hombres armados ingresaron a un domicilio de Villa Unión y asesinaron a Julián de varios disparos, tenía 41 años. Además, un hombre fue hallado con un balazo en el pecho, en El Habalito del Tubo, en Mazatlán; la víctima permanece sin identificar. Vestía una camisa con camuflaje, pantalón de mezclilla y botas de hule.

En otros hechos, un joven de 18 años despojó una camioneta BMW en la colonia Las Quintas; tras el reporte, las autoridades lo persiguieron y lo capturaron en la colonia Amistad y recuperaron el vehículo.

Además, un hombre y una mujer fueron detenidos por presuntas amenazas contra colegio privado en Culiacán; Benito ‘N’ y María ‘N’ son investigados por el hallazgo de un mensaje intimidante y una corona fúnebre dejados el 31 de agosto en una institución educativa de Villas del Río. Eran padres de familia de la institución.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.