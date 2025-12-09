Informe diario: enfrentamiento en Molo Viejo; 9 homicidios y 12 vehículos robados el lunes

Este lunes 8 de diciembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. Por la carretera Culiacán–Imala se localizó la cabeza de una persona dentro de una hielera, a lado le dejaron un mensaje. La cabeza pertenecía a Jesús Ángel, tenía 28 años y estaba privado de la libertad.

En Navolato, una persona fue encontrada asesinada en la carretera Navolato–Cofradía de la Loma. Mientras que en Concordia, cinco personas fueron localizadas asesinadas por la autopista Mazatlán–Durango.

Por otro lado, dos personas fueron halladas asesinadas en la sindicatura de Molo Viejo, Culiacán tras un enfrentamiento entre grupos criminales que dejó también dos detenidos y vehículos asegurados.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 140 homicidios.