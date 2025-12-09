Informe diario: enfrentamiento en Molo Viejo; 9 homicidios y 12 vehículos robados el lunes

Este lunes 8 de diciembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. Por la carretera Culiacán–Imala se localizó la cabeza de una persona dentro de una hielera, a lado le dejaron un mensaje. La cabeza pertenecía a Jesús Ángel, tenía 28 años y estaba privado de la libertad.
En Navolato, una persona fue encontrada asesinada en la carretera Navolato–Cofradía de la Loma. Mientras que en Concordia, cinco personas fueron localizadas asesinadas por la autopista Mazatlán–Durango.
Por otro lado, dos personas fueron halladas asesinadas en la sindicatura de Molo Viejo, Culiacán tras un enfrentamiento entre grupos criminales que dejó también dos detenidos y vehículos asegurados.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 140 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 444 asesinatos y 2 mil 924 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,444 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,924 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,631 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 1,973 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 36 homicidios para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 305 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 924 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 127 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.9 diarios.