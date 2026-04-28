Informe diario: masacran a 4 mujeres en el Centro de Culiacán; 7 homicidios y 20 vehículos robados el lunes

Este lunes 27 de abril se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron localizadas asesinadas en la sindicatura de Aguaruto, eran primos y fueron identificados como Rafael Adolfo y Guadalupe. Una más localizada en el poblado de Porras, Mazatlán.

También en Culiacán, cuatro mujeres fueron asesinadas a balazos tras un ataque armado en un establecimiento de cuidado de mascotas el Mercado Rafael Buelna, ubicado en la colonia Centro, Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como Karely de 41 años e Itzel, de 22, madre e hija, respectivamente, quienes quedaron sin vida dentro de una camioneta; las otras dos víctimas quedaron sobre la banqueta del negocio y fueron identificadas como Elizabeth de 30 años y Teresa, de 35.

En otros hechos, una cabeza de cerdo con un mensaje criminal fue abandonada en la colonia Los Huizaches, hecho que movilizó a las autoridades pues primero se reportó un artefacto explosivo en el lugar.

Por otro lado, cuatro hombres fueron detenidos en posesión de armas tras un ataque a balazos a un domicilio del Fraccionamiento Villas del Rey en Mazatlán. Estaban dentro de la casa.

Con estos datos, el mes de abril proyecta para cerrar con 127 homicidios.