Informe diario: masacran a 4 mujeres en el Centro de Culiacán; 7 homicidios y 20 vehículos robados el lunes

Este lunes 27 de abril se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron localizadas asesinadas en la sindicatura de Aguaruto, eran primos y fueron identificados como Rafael Adolfo y Guadalupe. Una más localizada en el poblado de Porras, Mazatlán.
También en Culiacán, cuatro mujeres fueron asesinadas a balazos tras un ataque armado en un establecimiento de cuidado de mascotas el Mercado Rafael Buelna, ubicado en la colonia Centro, Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como Karely de 41 años e Itzel, de 22, madre e hija, respectivamente, quienes quedaron sin vida dentro de una camioneta; las otras dos víctimas quedaron sobre la banqueta del negocio y fueron identificadas como Elizabeth de 30 años y Teresa, de 35.
En otros hechos, una cabeza de cerdo con un mensaje criminal fue abandonada en la colonia Los Huizaches, hecho que movilizó a las autoridades pues primero se reportó un artefacto explosivo en el lugar.
Por otro lado, cuatro hombres fueron detenidos en posesión de armas tras un ataque a balazos a un domicilio del Fraccionamiento Villas del Rey en Mazatlán. Estaban dentro de la casa.
Con estos datos, el mes de abril proyecta para cerrar con 127 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 20 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 148 asesinatos y 3 mil 679 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 27 de abril de 2026 es de:
◉ 3,148 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,679 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,844 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,530 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 114 homicidios para un promedio de 4.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 27 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 781 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 679 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 383 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.2 diarios.