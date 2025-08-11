Informe diario: matan a 17 el domingo y semana cierra con 31 homicidios, 3% más que la anterior

Este domingo 10 de agosto se registraron 17 homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue hallada asesinada en Villa Juárez y cuatro más, entre ellos una mujer, fueron hallados asesinados en la sindicatura de San Pedro.
En Culiacán, una persona falleció en un hospital tras recibir atención médica por hechos ocurridos en la colonia Nueva Galaxia, mientras que otra perdió la vida en la Cruz Roja luego de un hecho violento registrado en la colonia Las Coloradas.
En Angostura, se localizó a una persona asesinada en el Ejido Independencia.
En Concordia, ocho personas fueron encontradas asesinadas tras un enfrentamiento entre civiles armados en el poblado de Pánuco, y en el municipio de Rosario se reportó el hallazgo de una persona asesinada en la colonia Chametla.
Este domingo se ubicó como el tercer día más letal de la ola violenta en el Estado. Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 140.
Por otro lado, el Secretariado agregó 15 nuevos robos de vehículos en el estado durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 855 asesinatos y mil 842 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de agosto de 2025 es de:
◉ 1,855 homicidios dolosos (5.5 diarios)
◉ 1,842 personas privadas de la libertad (5.5 diarios)
◉ 6,541 vehículos robados (19.5 diarios)
◉ 1,565 personas detenidas (4.7 diarios)
◉ 109 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 45 homicidios para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de agosto de 2025 se han abierto mil 842 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 253 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 136 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.6 diarios.