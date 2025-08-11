Informe diario: matan a 17 el domingo y semana cierra con 31 homicidios, 3% más que la anterior

Este domingo 10 de agosto se registraron 17 homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue hallada asesinada en Villa Juárez y cuatro más, entre ellos una mujer, fueron hallados asesinados en la sindicatura de San Pedro.

En Culiacán, una persona falleció en un hospital tras recibir atención médica por hechos ocurridos en la colonia Nueva Galaxia, mientras que otra perdió la vida en la Cruz Roja luego de un hecho violento registrado en la colonia Las Coloradas.

En Angostura, se localizó a una persona asesinada en el Ejido Independencia.

En Concordia, ocho personas fueron encontradas asesinadas tras un enfrentamiento entre civiles armados en el poblado de Pánuco, y en el municipio de Rosario se reportó el hallazgo de una persona asesinada en la colonia Chametla.

Este domingo se ubicó como el tercer día más letal de la ola violenta en el Estado. Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 140.