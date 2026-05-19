Informe diario: matan a 2 mujeres en Culiacán; 5 homicidios, 2 hallazgos de restos y 20 vehículos robados el lunes

Este lunes 18 de mayo se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron localizadas asesinadas en hechos diferentes en la colonia Periodista del sector Las Quintas; un médico de nombre Alan falleció en el hospital tras ser atacado a balazos en el Desarrollo Urbano Tres Ríos; y dos mujeres fueron asesinadas tras una agresión armada en la colonia Emiliano Zapata, en un hecho que dejó tres personas más heridas.
También la FGE informó sobre la localización de restos óseos en el municipio de Concordia, así como restos óseos en las inmediaciones de Higueras del Conchi, en Mazatlán.
En dos hechos diferentes, dos viviendas fueron atacadas a balazos y vandalizadas en el sector Los Girasoles y en el fraccionamiento Los Almendros. En ambos casos solo se reportaron daños materiales.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 164 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 20 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 261 asesinatos y 3 mil 842 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,261 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,842 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,151 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,563 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 188 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 95 muertes violentas para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 831 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 842 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 242 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.4 diarios.