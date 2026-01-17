Informe diario: matan a 3 mujeres en Culiacán, una tenía 14 años; 8 homicidios y 27 vehículos robados el viernes

Este viernes 16 de enero se registraron ocho homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía reportó sólo seis al Secretariado Federal.
En Navolato, un hombre adulto mayor fue localizado asesinado en unas caballerizas de la sindicatura de San Pedro. En Culiacán, un comerciante de 50 años fue asesinada en la colonia Aquiles Serdán; además, dos mujeres halladas asesinadas en la colonia Juntas de Humaya, una de ellas menor de 14 años; otra mujer murió al resultar herida en un ataque a balazos en la colonia Lomas del Magisterio, su hermano también murió en el hospital pero no fue incluido en el reporte diario de la Fiscalía.
Se registró además una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, con la fecha en que ocurrieron los hechos, derivado del fallecimiento del delincuente que atacó a un escolta en Villa Fontana en Culiacán, durante un intento de despojo de vehículo.
En Mazatlán, un elemento de la Guardia Nacional fue hallado asesinado en un estacionamiento de una plaza comercial de la Zona Dorada, pero la FGE no incluyó este caso en su reporte diario.
Con estos datos, enero se proyecta con 190 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 27 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 685 asesinatos y 3 mil 142 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de enero de 2026 es de:
2,685 homicidios dolosos (5.4 diarios)
3,142 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
9,358 vehículos robados (18.9 diarios)
2,039 personas detenidas (4.2 diarios)
168 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 98 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 482 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 142 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 350 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 21.9 diarios.