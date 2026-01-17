Informe diario: matan a 3 mujeres en Culiacán, una tenía 14 años; 8 homicidios y 27 vehículos robados el viernes

Este viernes 16 de enero se registraron ocho homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía reportó sólo seis al Secretariado Federal.

En Navolato, un hombre adulto mayor fue localizado asesinado en unas caballerizas de la sindicatura de San Pedro. En Culiacán, un comerciante de 50 años fue asesinada en la colonia Aquiles Serdán; además, dos mujeres halladas asesinadas en la colonia Juntas de Humaya, una de ellas menor de 14 años; otra mujer murió al resultar herida en un ataque a balazos en la colonia Lomas del Magisterio, su hermano también murió en el hospital pero no fue incluido en el reporte diario de la Fiscalía.

Se registró además una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, con la fecha en que ocurrieron los hechos, derivado del fallecimiento del delincuente que atacó a un escolta en Villa Fontana en Culiacán, durante un intento de despojo de vehículo.

En Mazatlán, un elemento de la Guardia Nacional fue hallado asesinado en un estacionamiento de una plaza comercial de la Zona Dorada, pero la FGE no incluyó este caso en su reporte diario.

Con estos datos, enero se proyecta con 190 homicidios.